CHP’li Nazlıaka: Bir yılda 553 kadın cinayeti işlendi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka "AKP iktidarı 20 yıldır olduğu gibi yine istismarcılardan ve kadın katillerinden yana saf tuttu. İstismarcılar aklanmaya çalışıldı, kadın katilleri iyi hal indirimleriyle ödüllendirildi’’ dedi. Nazlıaka, 2022’del 228'i şüpheli olmak üzere 553 kadın cinayeti işlendiğini bildirdi.

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Kadın ölümlerinden bazılarının “İntihar'' denilerek kapatılmak istendiğini de savunan Nazlıaka, CHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada “Şule Çet olayı bunun en önemli örneğidir'' dedi.

22 kez katil hakkında şikayette bulunan ve çantasından çıkan 23. dilekçede “bana öldükten sonra mı yardımcı olacaksınız?” diye soran Ayşe Tuba Arslan’ın katiline haksız tahrik indirimi verildiğini de hatırlatan Nazlıaka 2022'de aylara göre işlenen kadın cinayetlerini de şöyle açıkladı:

Ocak: 26 kadın cinayeti işlendi, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Şubat: 23 kadın cinayeti işlendi, 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Mart: 24 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Nisan: 24 kadın cinayeti işlendi, 16 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Mayıs: 35 kadın cinayeti işlendi, 16 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Haziran: 31 kadın cinayeti işlendi, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Temmuz: 24 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Ağustos: 33 kadın cinayeti işlendi,15 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Eylül: 26 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Ekim: 34 kadın cinayeti işlendi, 26 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kasım: 30 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Aralık: 15 kadın cinayeti işlendi, 6 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.