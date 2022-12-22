CHP’li Özel: Yemeği Tayyip Bey yesin, hesabı Kemal Bey ödesin

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 yılı için borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave getiren düzenleme Meclis’te kabul edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, bu paranın seçim için kullanılacağını savundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de ‘’Yemeği Tayyip Bey yesin, hesabı Kemal Bey ile Meral hanım ödesin. Bu maddenin anlamı bu" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2022 yılı için borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi. Böylece Bakanlık, toplamda 493 milyar lira borçlanma yetkisi aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, bu paranın seçim için kullanılacağını savundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Yemeği Tayyip Bey yesin, hesabı Kemal Bey ile Meral hanım ödesin, bu maddenin anlamı bu” dedi.

CHP'li Kuşoğlu, ‘'Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 2022 yılı için 200 milyar lira ilave ediliyor. 11 ayda 20 milyar lira borçlanılmış. Yıl sonuna kadar 10 günde 473 milyar lira daha ve bu para gelecek sene seçim için kullanılacak. Hayırlı işler için, yatırım ve istihdam için değil” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın eski başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise “ABD'de bunun yaptırımı şudur: Hükümet borçlanamadığı için devlet harcama yapamaz, hükûmet tatil olur. Bizim ülkemizde bunun yaptırımı yok. Vatandaşımız bunun cezasını sandıkta versin, vatandaşa danışılmadan harcama yapamazsınız” dedi.