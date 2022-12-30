CHP’li Öztrak’tan asgari ücret tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Açlık sınırı 8 bin lirayı geçti. Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Emekli ve memurlarımızın bu kayıplarını telafi edecek, büyümeden onlara pay verecek maaş artışının mutlaka yapılması gerekir." dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022’nin çok kötü bir yıl olduğunu belirtti.

Bu yıl tek kişilik yönetim sisteminin, en kötü yüzüyle karşılaştıklarını savunan Öztrak, devletteki yönetim krizinin derinleştiğini, haksızlık ve hukuksuzlukların zirve yaptığını ileri sürdü.

Bu yıl yaşananların tarihin en derin buhranlarından biri olarak anılacağını iddia eden Öztrak, “Erdoğan, ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ dedi, koskoca ülkeyi bir safsatayla idare etmeye kalktı. Milli paramızı ezdi geçti. Erdoğan, düşmana tek kurşun attırmadan 85 milyonun satın alma gücünü ülkemizin geleceğini, hayallerini, umutlarını yok etti.” ifadesini kullandı.

Öztrak, şöyle devam etti:

*İşte en güncel örnek, kuzey komşularımız savaşta. Rusya, Ukrayna’yı işgal etti. Tüm dünya, Rusya’ya ambargo üstüne ambargo koydu.

*Yıl biterken, ambargolarla ezilen Rusya’da enflasyon yüzde 12. İşgal edilen Ukrayna’da enflasyon yüzde 26,5. Bizde enflasyon, o da TÜİK’in saray makyajlı rakamlarıyla yüzde 84,5. Erdoğan, ülkemize savaşın veremeyeceği zararı verdi.

*Türk lirası 2022’de Gürcistan’ın larisi karşısında yüzde 44, Afganistan’ın Afganisi karşısında yüzde 42, Papua Yeni Gine’nin kinası karşısında yüzde 32, Mozambik’in metikali karşısında yüzde 32, Bulgar levası karşısında yüzde 30 değer kaybetti.

*Milli paramızın eriyen satın alma gücü nedeniyle bugün tüm sınır illerimiz, neredeyse yağmalanıyor. Ama unutulmasın, ‘Kurt kışı geçirse de yediği ayazı unutmaz.’ Bu asil millet kendisini öz yurdunda garip, öz vatanında parya yapanları elbette unutmaz. Sandık önüne geldiğinde hesap sormasını pek güzel bilir.

“Evin camdan ise komşunu taşlamayacaksın.” diyen Faik Öztrak, Suriye’de yaşananlara değindi. “Sağı solu taşlayan Erdoğan’ın elinde, sınırlarımızda kapı pencere kalmadı. Türkiye yolgeçen hanı oldu.” ifadesini kullanan Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2012’de açık bir mektup yazarak Erdoğan’ı uyardığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’nun Suriye’de yaşan olayların, ekonomiden, sosyal dengeye kadar Türkiye’ye olumsuz etkilerine dikkati çektiğini belirten Öztrak, “İç savaşın genişleyerek bir bölünmeye hatta uluslararası bir ihtilafa dönüşme riskini anlattı. Suriye için çözüm önerilerimizi ortaya koydu. Saray tüm bu önerilere kulaklarını tıkadı. Üstüne hakaret etti. ‘Emevi Camisi’nde namaz kılacağız’ dedi. 5 milyon Suriyeli ülkemize girdi. Afganlı, Pakistanlı, Bangladeşli, Faslı, Cezayirli şehirlerimizde gettolaştı. Dün, bütün ülkelerle aracısız görüşebilirken, tüm ülkelerin dostluğunu aradığı bir ülkeyken, bugün Mısır’la konuşabilmek için Katar’a, Suriye ile konuşabilmek için Rusya’ya ricacı hale geldik. Ülke olarak büyük bir itibar kaybına uğradık.” değerlendirmesini yaptı.

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerine değinen Öztrak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesine çökebilmek için ardı ardına aklın havsalanın almayacağı kumpaslara girişiyorlar.” dedi.

Öztrak, şöyle devam etti:

*YSK eliyle İstanbullunun iradesini gasp etmek istediler. İstanbullu bu milli irade gaspına cevabını en ağır şekilde sandıkta verdi ama hala akıllanmadılar.

*Milletimizin gözünün içine baka baka, sarayın vesayeti altındaki savcıları, hakimleri kullanarak kumpas üstüne kumpas tezgahlıyorlar. Önce seyyar hakimleri eliyle, ipe sapa gelmez bir hakaret suçlamasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına ceza verdiler. Sarayın Fouche’si, entrika fotoromanlarının başrol oyuncusu atama İçişleri Bakanı’nın ağzının suyu aktı. ‘Hemen görevden alırım’ dedi.

*Ama baktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını görevden almak, İstanbul’u CHP’nin elinden almak, İstanbullunun iradesine çökmek, milli iradeyi gasp etmek o kadar ucuz değil, çakma Fouche yeni bir hukuk cellatlığına soyundu. AK Parti’li müfettişini İBB’nin üstüne saldı.

Biz bu entrikacı atama bakanın saçma sapan iddialarını, hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Bu son kumpasla sarayın, yetkilerini partizan emelleri için nasıl kullandığı, güvenlik bürokrasisini de bu hukuk dışı çabalarına alet ettiği, İstanbul’a nasıl çökmek istediği ayan beyan ortaya çıktı. Biz bu kumpasa hukuki ve siyasi cevaplarımızı kararlılıkla vermeye devam edeceğiz. Bu kumpasçılara şunu hatırlatalım, İstanbul, İstanbullunun iradesi, millet iradesi büyük lokmadır, midenize oturur.”

EYT

EYT düzenlemesine değinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’lilerin haklarını “seçimi kaybedeceğini de bilse vermeyeceğini” söylediğini aktaran Öztrak, “Aslı astarı olmayan laflar etti. Ama EYT’lilerin örgütlü mücadelesi yılmadan sürdü. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuyu ısrarla takip etti. Hak arama mücadelelerine destek verdi. Ülkenin gündeminde tuttu. Seçimi kaybedeceğini anlayan, milletin haline çözüm üretemeyen saray, sonunda havlu attı.” dedi.

EYT’nin, hem EYT’lilerin örgütlü gücü, hem de Kılıçdaroğlu’nun ısrarıyla çözüme kavuştuğunu savunan Öztrak, “Artık şu bir vakıadır. CHP, daha hükümete gelmeden, devlete nefes olmaya, haksızlığı, hukuksuzluğu gidermeye başlamıştır. Toplumu bir nebze rahatlatan bu icraatları, daha hükümet olmadan yaptık. Bir de hükümet olduğumuzda yapacaklarımızı bir düşünün.” diye konuştu.

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Öztrak, Türkiye’nin 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyarlık nüfusa, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanı bulunduğunu söyledi.

İktidara gelmeleri durumunda kısa sürede makro-ekonomik istikrarı sağlayacaklarını ifade eden Öztrak, şunları kaydetti:

*Genç ve dinamik iş gücümüzle, küresel arenada rekabet eden iş insanlarımızla, eşsiz coğrafi konumumuzla, ülkemizi hak ettiği zenginliğe kavuşturacağız.

*Küresel tedarik zincirlerinin yeniden dizildiği şu günlerde oluşturacağımız güçlü demokratik kurum ve kurallarla, Afro-Avrasya’nın en önemli arz ve tedarik merkezi olacağız. Biz hazırlığımızı yaptık.

*Kurumları ve kuralları güçlü Türkiye’yi, zenginleşen, rekabetçi Türkiye’yi, zenginliği adil paylaşan Türkiye’yi, temiz ve yeşil Türkiye’yi, hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı ‘Kral değil, kural.’ diyen bir Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı altılı masanın belirleyeceği aday olacak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TİP Milletvekili Ahmet Şık ile görüşmesi hatırlatılarak TİP’in Millet İttifakı’na katılacağı iddiaları sorulan Öztrak, “Genel Başkan’ımızın Ahmet Şık ile görüştüğü doğru ama içerik konusunda söylenenler iddiadan ibaret. Biz iddialar üzerine konuşmayız.” yanıtını verdi.

CHP’nin emeklilere zam konusundaki talepleri de sorulan Faik Öztrak, şöyle konuştu:

*Memurlarla emekliler geçen yıl ve bu yıl bir enflasyon tsunamisinin altında kaldı. TÜİK’in makyajlı rakamlarına göre yapılan artışlarla emeklilerimiz, memurlarımız hayat pahalılığı altında ezildi.

*İTO’nun ücretliler geçim endeksi yüzde 100’ün üzerinde artarken, sarayın makyajlı enflasyonu yüzde 80’in biraz üzerinde. Bunu yapanlar kul hakkına girdiler. Hükümet TÜİK eliyle memurun ve emeklinin cebinden çalmaya devam ediyor.

*Vaziyet ortada, açlık sınırı 8 bin lirayı geçti. Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Emekli ve memurlarımızın bu kayıplarını telafi edecek, büyümeden onlara pay verecek maaş artışının mutlaka yapılması gerekir.

Öztrak, altılı masanın tek aday mı yoksa çoklu adayla mı seçime gideceği yönündeki soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:

*Aynı masanın etrafında oturan tüm liderler, ortak hedeflerinin bu masadan tek adayın çıkması olduğunu defalarca açıkladılar.

*Kamuoyuna bunu sürekli tekrarladılar. Yine Sayın Davutoğlu da son yaptığı açıklamada, ‘A planımız da b planımız da tek aday’ dedi. Sayın Genel Başkan’ımız da 13’üncü cumhurbaşkanının 6’lı masanın adayı olacağını defalarca ifade etti. (AA)