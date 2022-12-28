CHP’li Öztunç: 2023 yılında kötü bulutları dağıtacağız

2022 yılını doğa hakları alanında yaşanan gelişmeler üzerinden değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “2022’de kentlerimiz kirli bulutlarla yüklendi, hava kirliliği kentlerimizin en büyük sorunlarından biri haline geldi. 2023 yılında iktidarı değiştireceğiz, doğanın, ekosistemin başındaki bu kötü bulutları dağıtacağız” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un 2022 yılına dair karnesi ve 2023 dilekleri şu şekilde:

* 2022 yılında kötü bir deja vu yaşadık. Geçen seneki gibi önce orman yangınları, sonra seller ile bir çok yurttaşımız hayatını kaybetti. Hektarlarca ormanımız yandı. Seller yüzünden kentlerimiz sular altında kaldı. Doğa, geçen sene yaşadıklarımızı hatırlatıp, bu sene nasıl tedbir aldığımız yönünde önemli bir sınava tabi tuttu Türkiye'yi. Ve AKP yine sınıfta kaldı. Türkiye’de geçen yıl kül olan ormanlık alan 177 bin 476 hektardı. Marmaris'te geçtiğimiz yıl günler boyunca süren yangınlarda 13 Bin Hektarlık alan yanmıştır. Bu yıl Marmaris'te sadece 3 günde 4208 hektarlık alan yandı.

ZEYTİNLER ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER

* 2022'de zeytinlik sahalar saldırı altındaydı. Yönetmelik Danıştay duvarına toslayınca, kanun teklifiyle oldu bittiye getirmek istediler. İzin vermedik. Yasayı geri çekmek zorunda kaldılar.

İLİÇ'TEKİ CAYDIRICILIK UZAK YAPTIRIMLARI FIRAT HAVZASINI TEHLİKEYE SOKTU

* Erzincan'ın İliç'te faaliyet yürüten maden işletmesinin yığın liç sahasına ait boru hattının patlaması sonrasında kimyasallarla yüklü atıklar çevreye yayıldı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine “EN ÜST SINIR” olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca suç duyurusunda bulunuldu. Firma kısa bir süre sonra tekrar faaliyete geçti. Fırat havzasının bu kazadan nasıl etkilendiği incelenmedi. Firma, Kemaliye ve Divriği'de yeni maden projeleri için başvurular yaptı.

KÖMÜR HIRSI SONLANMIYOR

* Kömürlü santralların kapatılma takvimi hâlâ ortada yoktur. Yeşil kalkınma devrimine ilişkin eylem planlarında bu konuda tek bir taahhüt bile yoktur. Avrupa’da tarih belirlemeyen 4 ülke kalmış olup, biri Türkiye'dir. Kömürü terk etmeye ilişkin tek söz hala söylenmemiş, uygulamaya geçilmemiştir.

ORMANSIZLAŞMA HIZ KESMİYOR

* Glasgow'da COP 26'da onayladığımız “2030'a kadar ‘Ormansızlaşmayı tersine çevirme ve sona erdirme' taahhüdünden çok uzaktayız. Ormansızlaşma, önceki yıllara göre artmış durumda. 2019 yılında 16.413 hektar; 2020 yılında 47001, 2021 yılında 42741 hektarlık orman alanını maden ve enerji tesislerine verilmiştir.

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde, orman alanlarının işgali de artmıştır. 2018'de 11683, 2019'da 12864, 2020'de 17369, 2021'de 26290 dekarlık orman alanı işgal altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı döneminde orman suçları da artmıştır 2018'de 14363, 2019'da 13494, 2020'de 22706, 2021'de 22290 dekarlık orman alanı usulsüzce açılmıştır. 2022 verileri henüz resmi istatistiklere yansımadı ancak yaşanılan tehdit devam ediyor.

DOĞAYI KURALSIZLIKLAR ÖLDÜRÜYOR

* Bizler çevresel kirliliklerle ilgili kamusal ödev ve yükümlülüklerin daha aktif uygulanmasını beklerken, AKP bu alanı tamamen bir sektör olarak ele almakta, özelleştirmeye çalışıyor. AKP için Çevre günü öncesinde meclise getirdiği yasa teklifi ile çevresel denetimi, sektör haline getirilmeye çalışıldı.

* Doğayı meta olarak görüp sonsuz bir hırsla saldıran, yapay ihtiyaçlar üzerinden daha fazla tüketimi körükleyen anlayış, ekolojik krizi tetiklemiştir. Ancak, halen yapay önlemlerle insanların gönlüne su serpilirken, daha fazla nasıl kar ederiz arayışını sürdürülüyor.”-

* 2023 yılında iktidarı değiştireceğiz, doğanın, ekosistemin başındaki bu kötü bulutları dağıtacağız. İklim için, Doğa için, havamız, toprağımız, sularımız, ormanlarımız için adaleti hep birlikte tesis edeceğiz.

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