CHP’li Salıcı: Hiç kimse CHP ve Altılı Masa’yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını eleştirerek, "Hiç kimse CHP ve Altılı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde partisine katılanlar için bir düğün salonunda düzenlenen rozet takma töreninde katıldı.

YERESL SEÇİMİ HATIRLATTI

Törende konuşan Salıcı, şunları söyledi;

*31 Martta bu milletin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini kazanmamıza rağmen bunu içlerine sindiremediler. İçlerine sindiremedikleri için seçimleri iptal ettirmemiz lazım, bunun için de kılıf bulmamız lazım dediler. Nedir o kılıf?

*Çaldılar diyelim, hırsız hırsızın halinden anlar. Bizim çaldığımız yok, ama onlar, demek ki bu konuda deneyimliler, bu işe bir kılıf bulalım bu seçimi iptal ettirelim dediler. Sonuç bir yargı hamlesiyle 6 Mayıs günü İstanbulluların seçimdeki iradesi iptal edildi.

*Tekrar sandığa gidildiğinde ise vatandaş bize oy vermediyse de demokrasi mücadelesi olduğu gerekçesiyle 800 binden fazla oy farkıyla İmamoğlu tekrar belediye başkanı seçildi.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

İmamoğlu’nun siyasi yasaklı yapılmak istendiğini ifade eden Salıcı, İstanbul seçimlerini kazanmamıza en çok katkısı olan 2 kişiden birisi olan İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na atmış olduğu tweetten dolayı saldırarak neredeyse müebbet hapis vereceklerdi.

*10 yıla mahkum edip siyasi yasak getirdiler. Onlar zannediyor ki, 10 yıl hapis verirsek Canan’dan kurtuluruz. Canan sizin yakanızı bırakmaz. Bitti mi? Bitmedi, İstanbul’u kazanmamızda diğer en önemli figür İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na son verdikleri cezayla onu da siyasi yasaklı yapma peşindeler.

*Biz şunu biliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi bedel ödeyenlerin, mücadele edenlerin partisi. Biz geri adım atmayacağız, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Hiç kimse CHP ve 6lı Masayı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın. (DHA)

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