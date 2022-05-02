CHP’li Savaş’tan Cumhurbaşkanı’na yerli ve milli sitemi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Suudi Arabistan’ı EXPO 2030’da destekleyeceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "yerli ve milli" hatırlatmasında bulunarak, EXPO 2021 Hatay’a davet etti.

Can ÇAPAR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan’ın EXPO adaylığına destek vereceğini açıklamasının ardından Lütfü Savaş, “yerli ve milli” hatırlatması yaparak Erdoğan’ın EXPO'21 Hatay'a teşriflerini beklediklerini ifade etti.

Savaş sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan’ın EXPO adaylığını destekleyeceğini açıklayan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, bir dünya markası olan ve büyük emeklerle ülkemize kazandırdığımız, ‘yerli ve milli’ EXPO 2021 Hatay'a da davet ediyor, teşriflerini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A EXPO DESTEĞİ

30 Nisan’da Suudi Arabistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, “2030 EXPO için adaylardan biri de Suudi Arabistan. EXPO 2030’un Riyad’da düzenlenmesi için Türkiye olarak kendilerini destekleyeceğimizi açıkladık” demişti.

EXPO 2021 HATAY İÇİN HİÇBİR DESTEK VERİLMEMİŞTİ

EXPO 2021 Hatay, HBB'nin imkanları ile yapılmış, hükümetten hiçbir destek verilmemiş, açılışına da iktidardan kimse katılmamıştı.

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