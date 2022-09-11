CHP’li Süllü: Ders zili değil dert zili

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, eğitim öğretim yılının başlaması arefesinde, okul masraflarının aileler için kabusa döndüğünü söyledi. Kırtasiyecileri ziyaret eden Süllü, "Pazar çantasını doldurmakta zorlanan aileler, okul çantasını da dolduramadı. Ders zili değil dert zili çalıyor" dedi.

Kemal ATLAN

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Artan okul kıyafeti ve servis ücretlerine, bu yıl ortalama üç katı zamlanan kırtasiye harcamalarının da eklendiğini belirten CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, açlık sınırı altında ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretlinin bu yükün altından kalkmasının çok zor olduğunu söyledi.

VELİ DE ESNAF DA DERTLİ

İlkokula başlayacak bir çocuk için, temel kırtasiye ihtiyaçlarının 875TL ile 1.300 TL arasında, anaokulu için 1.300 ila 1.500TL arasında olduğunu belirten milletvekili Süllü, bir okul çantasının bile en ucuz 300 liradan başladığını vurguladı.

Eskişehir’de kırtasiyeci esnaf ve okul alışverişi yapan öğrenci velileri ile görüşen Süllü, “Çantayı aldığınızda içine koyduğunuz bir kurşun kalem 4 TL. Kalemleri koyacağınız kalem kutu 50 TL'den başlıyor. Geçen yıldan beri defterlere 4 kez zam gelmiş. Okul heyecanıyla kırtasiyeye gelen velileri ve öğrencilerin hevesi kursağında kalıyor. Ekonomik kriz, sadece eve ekmek götürmeye çalışan aileleri değil, çocukları da etkiliyor.

Ortalama 1.500 TL'ye satılan okul kıyafetlerini de eklediğimizde bir çocuğun masrafı 2.500 TL'yi buluyor. İki çocuklu asgari ücretli bir aile aldığı maaşın tamamını bu ay çocuklarına harcayıp geçinmek için borçlandı” şeklinde konuştu.

“4 LİRAYA SATTIĞIMIZI 5 LİRAYA YERİNE KOYAMIYORUZ”

Milletvekili Süllü’ye sıkıntılarını anlatan kırtasiyeci esnaf şunları söyledi:

“15 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa bu kadar zorlanıyorum. Geçen yıl 22TL'ye aldığım bir top A4 kâğıt 92TL oldu. Gelen zamları ürünlere yansıtmasak bize, yansıtırsak vatandaşa zarar. Eve ekmek götürmek için kemer sıkan vatandaş, okul masrafları sebebiyle kara kara düşünüyor, biz ise ne yapacağımızı şaşırdık.

Bugün 4 liraya sattığımızı yarın 5 liraya yerine koyamıyoruz. Kaynak kitaplara bu yıl yüzde 150 oranında zam geldi. Milli Eğitim kaynak kitapları güya dağıtacakmış. Ama hala belli değil, sipariş verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz.”

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