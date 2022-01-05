CHP’li vekil ortaya çıkardı: Tıp Fakültesi profesör kadroları veteriner ve istatistikçiye verildi

‘Sağlıkçı Yılı’ ilan edilen 2021 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi profesör kadrolarının veteriner ve istatistikçiye verildiğini ortaya çıkaran CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, tam bir liyakatsizlik örneğinin gözler önüne serildiğini ifade etti. Aydın, “Fıtık ameliyatını veteriner, beyin ameliyatını da istatistikçi mi yapacak?” diye sordu.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Uludağ Üniversitesi’nde açılan kadro ilanında tam bir liyakatsizlik örneğinin sergilendiğini söyledi.

ANATOMİ ANA BİLİM DALI İÇİN VETERİNERLİK MEZUNU ŞARTI

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi için Resmi Gazete'de Akademik Kadro ile Öğretim Üyesi kadroları ilan edildi. İlan edilen kadrolardan Anatomi Ana Bilim Dalı için Veteriner Fakültesi mezunu olma şartı, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı için ise Allometrik analizler ve Büyüme Modelleri üzerine çalışmış bir İstatistikçi arandığı belirtildi.

“BEYİN AMELİYATINI İSTATİKÇİ Mİ YAPACAK”

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi profesör kadrolarının veteriner ve istatistikçiye verildiğini ortaya çıkaran CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, tam bir liyakatsizlik örneğinin gözler önüne serildiğini ifade ederek, “Fıtık ameliyatını veteriner, beyin ameliyatını da istatistikçi mi yapacak?” diye sordu.

“25 AKADEMİSYEN TIP DOKTORU KADRO BEKLİYOR”

Yaptığı açıklamada yeni yıla liyakatsız bir atamayla başlandığını söyleyen CHP’li Aydın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olmak için gereken doçentlik sonrası en az 5 yılını doldurmuş 25 tane Tıp Doktoru Doçent varken 2 kişinin tamamen kayırmayla atanmasını kadro bekleyen doçentleri derinden yaraladığını dile getirdi.

“HEKİMLERİMİZİN YURT DIŞINA GİTMESİNE NEDEN OLUYORSUNUZ”

Aydın şunları söyledi: “Tıp Fakültesi'ne bir veterinerin ve istatistikçinin atanmasıyla maalesef aklımıza şu sorular geliyor: Bir fıtık ameliyatını veteriner, beyin ameliyatını da bir istatistikçi mi yapacak? 2021 yılını ‘Sağlık Yılı' ilan ettiniz, 2 yıldır çok ağır Pandemi koşullarında çalışan hekimlerimiz hak ettikleri atamaları beklerken bu yapılan haksız atamalarla hekimlerimizin yurt dışına gitmesine neden oluyorsunuz.Bu liyakatsizlikle, bu kayırmacılıkla ülkemizi ne hale getirdiğiniz ortada. Bir an önce bu haksız atamalara son vererek Tıp Fakültesi'nde 25 kişiye hak ettikleri profesörlük ünvanı verilmelidir.”