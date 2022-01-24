CHP’li vekilden odalarında ‘Hu’ çeken rütbeliler için soru önergesi

Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşanan bazı iddiaları Meclis’e taşıdı. Odalarında zikir çeken üst düzey askerlerle ilgili İçişleri Bakanı Soylu’dan soruşturma istedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili bazı iddiaları Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi verdi.

Önergede şu sorulara cevap verilmesi istendi:

– Jandarma Genel Komutanlığı'nda gözlerine sürme çekip içtimaya çıkanlar kimlerdir?

– Jandarma'nın en mahrem yeri harim-i ismeti olan İstihbarat Başkanlığı'nın odalarında zikir çeken rütbeliler kimlerdir?

– Jandarma Genel Komutanlığı'nın koridorlarında paçalarını sıvayarak gezen, mesai saatleri içerisinde ayağında terlik ile görev yapan rütbeliler kimlerdir?

– Karargâha tarikat mensubu sivilleri davet eden rütbeli kimdir?

– Jandarma Genel Komutanlığı'nda askerlerin, kafalarına taktıkları farklı renklerdeki takkelerle gruplaşarak mescitte ibadet ettikleri, diğer gençleri ise kendi cemaatlerine sokmak için sindirmeye çalışmaları yönündeki iddialara dair açıklamanız nedir?

– Jandarma Genel Komutanlığı'nda tarikat/cemaat yapılanması olduğu doğru mudur?

– Tüm bu iddialar araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa nasıl sonuçlanmıştır? Araştırılmadıysa gerekçesi nedir?

– Fetullahçı Terör Örgütü'nden boşalan kadroların şimdi de başka cemaatlerce doldurulduğu iddia edilmektedir. Tüm bu iddialar, araştırmaya, soruşturmaya ve izaha muhtaçtır.