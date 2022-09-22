CHP’li Veli Ağbaba gri pasaport skandalıyla ilgili açıklama

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nde hizmet pasaportu düzenlenerek yurt dışına gönderilenlerle ilgili yapılan soruşturmada Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, organizatör Ersin Kilit ve Bingöl Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı’nın göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla cezalandırılmaları istendi. Savcının, şüphelilere ceza verilmesi kararını CHP'li Veli Ağbaba, SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Gri pasaport skandalı soruşturmasında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı.

Şüphelilerin avukatları tarafından yapılan itirazlar sonrasında tutuklanan isimler serbest bırakılmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Ali Ayrancı, Bekir Karakuş, Ersin Kilit’in “Göçmen Kaçaklığı’ yaptıkları iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Gri pasaport sürecinde yaşananlar bize baştan aşağı kokuşmuş rezil bir düzenin resmini çiziyor” diye kaydetti.

“AKP'Lİ İSİMLER ORGANİZE KAÇAKÇILIK İŞİNDEN MİLYONLAR KALDIRMIŞ”

Gri pasaport ile insan kaçaklığı olayıyla ilgili hazırlanan iddianamede birçok suçun yer aldığını belirten CHP'li Veli Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*Geçtiğimiz hafta gri pasaport skandalındaki yeni gelişmeleri paylaştığımız basın toplantısından iki gün sonra nihayet iddianame tamamlanabildi. İddianamede yer alan ifadelere bakınca görüyoruz ki, bu skandal düşündüğümüzden daha kapsamlı boyutları olan bir suç teşkil ediyor.

*İşin içinde insan kaçakçılığı var, rüşvet var, görevi kötüye kullanma var, terör örgütüne yardım var, tehdit, şantaj ne ararsan var. Herkes birbiriyle irtibatlı ama savcılık ifadelerinde hiçbiri birbirini tanımıyor.

*İddianamede kişi başı 4500 ile 7000 Euro arası para alındığı belirtiliyor. Sadece Yeşilyurt'ta 90 kişinin kaçırıldığını düşününce tüm Türkiye'de bu suçu işleyen AKP'li belediyelerin onlarca milyon lira bu işten para kaldırdığını anlıyoruz.

“BUNLAR KÖTÜLÜĞÜ KENDİNE GÖREV EDİNMİŞ”

İddianamede birtakım ilginç durumların olduğuna dikkat çeken Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş'un bu işin odağında olduğu net bir şekilde görülüyor ama nedense “göçmen kaçakçılığı” suçundan ceza isteniyor. Görevi kötüye kullanma suçundan takipsizlik veriliyor.

*Bu kişi belediye başkan yardımcısı olmasa göçmen kaçakçılığı yapabilir mi, yapamaz. Neye göre bu karar verilmiş bilmiyoruz. Bu kişi görevi kötüye kullanmamış, kötülüğü kendine görev edinmiş. Ersin Kilit bu şahsa 40 bin Euro para verdiğini söylüyor, güya bu parayı kardeşine iletmesi için Karakuş'a vermiş.

*Karakuş'a bu sorulunca “parayı aldım ama Kilit'in kardeşine şoförümle yolladım, banka havalesi yaptım, belediyenin hayır çarşısına aktardım” gibi değişik açıklamalar yapıyor. Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ifadesi de trajikomik. Yurt dışına kaçırılan kişilerden haberi yok. Bu kişiler neye göre seçildi, bilmiyor.

*Tüm ifadesi baştan aşağı “bilmiyorum, hatırlamıyorum, sonradan öğrendim” cümleleriyle dolu. Hiçbir şeyden haberin yoksa, hiçbir şeyi bilmiyorsan ne diye o koltukta oturuyorsun diye sorarlar. Üstelik tanıkların ifadesine göre öyle bilmediği bir durum da yok. Başkanın defalarca uyarıldığını da görüyoruz.

*Mehmet Çınar kendisini uyaranlara “Gidenleri bizimkiler tanımıyor. Bu işi kurcalama, başın ağrır, hayatın tehlikeye girer” diye üstü kapalı tehdit ediyor. Belediyeye bu iş sonucunda ciddi para akışı olduğuna dair iddialar da var ama görünen o ki, başkanın bunlardan da haberi yok.

“GRİ PASAPORT SKANDALINI ŞİKAYET EDEN AKP MİLLETVEKİLİ ADAYI”

“Gri pasaport sürecinde yaşananlar bize baştan aşağı kokuşmuş rezil bir düzenin resmini çiziyor” diyen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Belediye insan kaçırmak için para karşılığı paravan bir dernek buluyor. Derneğin üye kaydı bile yok. Yurt dışına kaçırılan kişilerin PKK Terör Örgütüyle ilgisi olup olmadığı sorgulanıyor.

*Bu kişiler için gri pasaport alınıyor. Valiliğin “olur” yazısı verip vermediği belirsiz. İçişleri Bakanlığı soruşturma yapıyor, aylar sonra biten soruşturmanın sonuçları yok. Belediye başkanları suçunu basın yoluyla alenen itiraf etmesine rağmen, Danıştay belediye başkanlarına “soruşturma yapamazsınız” diyor.

*Suçlular AKP'liyse tahliye ediliyor. Kepazeliğin adeta cisimleşmiş hali. Gri pasaport skandalını savcılığa şikayet eden kişinin eski AKP milletvekili adayı olduğu ve kendisinin de benzer projeleri başka ilçelerde yaptığı ortaya çıkıyor.

“BİR AVUÇ KİŞİ HALKIN VERGİLERİNİ YİYOR”

Gri pasaport soruşturmasının kapanmaması için takipçisi olmaya devam edeceklerini söyleyen Ağbaba, “Kamu yararıyla en ufak ilgisi olmayan bir avuç kişi, para için, rant için halkın vergilerini yiyor, rüşvet alıyor, iş yapıyor, birbirini gammazlıyor. Peki sonuç ne: Hepsi suçsuz, kurumlar birbirinden habersiz, Danıştay soruşturma izni vermiyor, Valilik “ben izin vermedim” diyor, İçişleri Bakanlığı zaten Soylu'nun elinde, tutuklular ise salıveriliyor, ne âlâ memleket! Her şey tıkır tıkır işliyor. Peki paralara ne oldu, bilmiyoruz. Bu paraların, ülkemizin itibarını sarsanların, bu kepazeliğin hesabı sorulacak. Bu dosya öyle kolay kolay kapanmayacak” ifadelerini kullandı.

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