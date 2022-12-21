Çiftçi, Erdoğan’ı Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Antalya’da sel felaketinin vurduğu Finike’deki yaşlı çiftçi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tarımsal desteklerden dert yandı. Çiftçi, elindeki belgeyi gösterdi ve “Ziraat odası benim evimi bilmez, bahçemi bilmez. Naylonumu bilmez. Çiftçi, bütün işleri yapan, tarım destekleme her şeyi bilen. Bunlarınki bir imza, al parayı. Olmadı, Erdoğan’ın bunu gözüne sok” diye yakındı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da 11 Aralık günü sel felaketinin vurduğu Finike ilçesini ziyaret ederek, yurttaşların sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti. Kılıçdaroğlu bir kahvehanede yurttaşlarla da bir araya geldi ve onlarla sohbet etti.

“GENÇLER OLARAK BİR BEKLENTİMİZ VAR”

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kılıçdaroğlu'na sel felaketi hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'na 25 yaşındaki bir genç, “Gençler olarak bizim sizden ricamız, bir beklentimiz var aslında. Biz bundan sonra daha adaletli, daha yaşanılabilir bir ülke için güçlü bir Cumhurbaşkanı ile yönetilmek istiyoruz. Muhalefet partisi olarak bunları başarabilecek olanlar sizlersiniz. Biz sizlere güveniyoruz. O yüzden yeni (belediye) başkanımızı seçeceğimizde halka da sorulmasını talep ediyoruz. Güçlü bir adayla seçime katılmak istiyoruz. Biz çiftçiler olarak üretimin başkentiyiz. Ama ürettiğimizi kendimiz alamaz haldeyiz. Biz daha refah, huzurlu ve güvenli şekilde yaşamak istiyoruz. Biz kendi gençliğimizden vazgeçtik, gelecek nesilleri düşünür hale geldik” dedi.

“BUNU ERDOĞAN'IN GÖZÜNE SOK”

Yaşlı bir çiftçi de elindeki belgeyi göstererek, kendilerine yeterli tarımsal destekleme yapılmadığını ifade etti.

Çiftçi elindeki belge ile Kılıçdaroğlu'na “Ziraat odası benim evimi bilmez, bahçemi bilmez. Naylonumu bilmez. Bütün işleri yapan, tarım destekleme her şeyi bilen. Bunlarınki bir imza, al parayı. Olmadı, Erdoğan'ın bunu gözüne sok” diye vurguladı. Çiftçi, yurt dışında da çalıştığını kaydederek, “Orada öyle bir şey yok, destekleme direk çiftçinin eline veriliyor. Ziraat odası kapansın” diye ekledi.

“ÇOK DUA EDERİM”

Eşi ve oğlu hapiste olan kadın yurttaş da “Evlerimizi komple sel aldı. Kader mahkumlarını da affedin, evvel Allah sonra da siz. Size çok dua ederim” diye yardım istedi.

“ONU EMEKLİ EDECEĞİM”

Kılıçdaroğlu daha sonra Finike Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike'nin soruları ve yapılan çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu daha sonra belediye önünde kendisi için slogan atan yurttaşlara sesledi. Kılıçdaroğlu, “Bir şeyden emin olmanızı isterim. Türkiye bu karanlık tabloyu kesinlikle kabul etmiyor. Kesinlikle bunu aşacağız. Ama bunu aşmanın yolu sizden alacağımız destek. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz, beraber, birlikte yaşamak ve kucaklaşmak istiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz, birileri kavga ediyor ve hiç endişe etmeyin onu emekli etmeye söz verdim. Emekli edeceğim. Hepinize teşekkür ederim hakkı, hukuku ve adaleti de hiç unutmayın” dedi. (ANKA)

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