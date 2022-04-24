Çiftçiler isyan etti: Ak Parti’ye oy verdim, haram zıkkım olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya'daki çiftçileri ziyaret etti. Davutoğlu'nu traktörlerle karşılayan çiftçiler, yem ve mazot fiyatlarının pahalılığından yakındı. Ak Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir çiftçi, "Doğalgaz buluyoruz, zam geliyor. Petrol buluyoruz zam geliyor. Anlamadım gitti ya. Zam da istemiyoruz, zam da vermeyin arkadaş. Bir avuç gübre atamadım ya. Yazıklar olsun. Ak Parti'ye oy verdim. Haram zıkkım olsun." diyerek isyan etti.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya’daki çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Davutoğlu’nu traktörlerle karşılayan çiftçiler, traktörlerine astığı ‘çiftçi öldü’, ‘tarım desteğini arttırın’ yazılı pankartlarla yem ve mazot fiyatlarının pahalılığına dikkat çekti.

“Yem çuvalı 350 lira. Nereye gidiyoruz biz. Bir şey bulun buna.” diyen bir çiftçiye, üstüne çıktığı traktörden yanıt veren Davutoğlu, “Onun için buradayız. Siz destek verin biz çare bulacağız.” dedi.

“TARLALARIMIZI EKEMEYECEK DURUMDAYIZ”

Başka bir çiftçi ise, “Biz çok sıkıntıdayız, çok dertliyiz. Tarlalarımızı ekemeyecek durumdayız. Traktörümüze mazot alamayacak durumdayız. Gübre alamayacak durumdayız. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Saman 50 lira, yem çuvalı 350 lira.” diyerek dert yandı.

Tarlayı ekemediğini anlatan bir çiftçi ise Davutoğlu’na seslenerek, “Ham madde, pancar, buğday, mazot, gübre falan. Nasıl ekeceğim ben bu tarlayı.” dedi.

Davutoğlu ise “Şu anda 65 liradan aşağı fındığa verilecek her fiyat, geriye gidiş demektir. Sizin hakkınızı, hukukunuzu koruyoruz. Bunun için buradayız.” cevabını verdi.

“AK PARTİ’YE OY VERDİM. HARAM ZIKKIM OLSUN”

Zamlardan isyan eden bir başka çiftçi de Ak Parti’ye oy verdiğini belirterek, “Doğalgaz buluyoruz, zam geliyor. Petrol buluyoruz zam geliyor. Anlamadım gitti yahu. Zam da istemiyoruz, zam da vermeyin arkadaş. Bir avuç gübre atamadım ya. Yazıklar olsun. Ak Parti’ye oy verdim. Haram zıkkım olsun.” sözleriyle isyan etti.

“DESTEK OLMAYA VAR MISINIZ?”

Çiftçilerden destek beklediğini belirten Davutoğlu, “Bu çiftçinin hakkını, 3-5 faizci imar baronuna, uyuşturucu baronlarına hesap sormaya var mısınız, destek olmaya var mısınız?” diye sordu. Çiftçiler de ‘varız’ yanıtı verdi.

Ziyarete ilişkin videoyu sosyal medya hesabından da paylaşan Davutoğlu, “Sakarya’da çiftçilerimizin dertlerini dinledik. Sorunlar dağ gibi iktidarın ise gözleri kapalı, kulakları sağır. Çiftçilerimize söz veriyorum, Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak. #TürkiyedeGelecekVar” notunu düştü.

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