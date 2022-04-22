Çiller’in şaraphanesini devletin bekçisi koruyor

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in içindeki bağlardan elde edilen üzümlerle şarap üretimi de yapılan Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki çiftliğine yaklaşık iki ay önce hırsız girdi. Çok sayıda şarap ve şarap üretiminde kullanılan üretim ekipmanları çalınan Çiller’in 93 dönüm üzerindeki arazisi ve çiftliği için devletin resmi bekçilerinin özel olarak görevlendirilmesi tepki topladı.

Latif SANSÜR

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in malvarlıkları içinde en çok tartışılanı Kuşadası Kirazlı Köyü Yolu üzerindeki çiftliği bir kez daha hırsızlıkla gündeme geldi.

Geniş bir alan üzerinde üzüm bağları, zeytinlik, çiftlik binaları ile butik şarap üretim tesisi bulunan çiftliğe, iki ay önce hırsız girdiği, bu tarihten sonra da çiftliğin girişine nöbetçi olarak devletin resmi bekçilerinin görevlendirildikleri öğrenildi.

Hırsızların yüklü miktarda özel üretim şarap ve şarap üretiminde kullanılan ekipmanlar çaldığı belirtilen çiftliğe, 11 yıl önce Kuşadası polisince kaçak şarap baskını yapılmıştı. Çiller 8 yıl önce de yatak odasına giren hırsızların hedefi olmuştu.

“ÖZEL GÜVENLİK TUTSUN”

Bekçilerin her gece sabaha kadar çiftlik kapısında nöbet tuttuğunu söyleyen bölge sakinleri,

“Birkaç kez bizlerde hırsızların hedefi olduk, kendi önlemlerimizi, kendimiz aldık. Çiller'in şarapları ve ekipmanları çalınınca hemen kapısının önünde bekçi görevlendirildi.

Kendisi burada olduğu günlerde zaten polis koruması oluyor, ancak kendisi çiftlikte olmadığı zamanlar için rahatlıkla 3-4 özel güvenlik görevlendirebilir.

Devletin resmi bekçisi aylardır çoğu kez arabada sabaha kadar nöbet tutuyor. Madem bekçi görevlendirilmiş, diğer çiftlikleri de koruyacak şekilde devriye gezseler iyi olur” dedi.

ÇİLLER'İN YATAK ODASINA GİRMİŞTİ

Çiller çiftliği 2014 yılında da kendisinin de çiftlikte olduğu sırada, korumalarına rağmen yine hırsızların hedefi olmuştu. Tansu Çiller uyurken yatak odasına giren hırsızlar yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalmıştı. Aynı gün 4 ayrı çiftlik evine giren hırsızlar, polisin çalışması sonucu yakalanmış, çıkarıldıkları mahkemece ağır hapis cezaları ile cezalandırılmışlardı.

11 YIL ÖNCE KAÇAK ŞARAP BASKINI YAPILMIŞTI

Çiller çiftliğine 11 yıl önce Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekipleri, baskın düzenlemiş, çiftlikte yapılan aramada satışa hazır halde 7 bin 980 şişe “bandrolsüz” kırmızı şarap bulunmuştu. Eski başbakanın eşi Özer Uçuran Çiller, “Misafirlerimize ikram ediyorduk. Herhangi bir ticaret söz konusu değildi. Tüketilmeyen şarapları da yıllandırmak üzere mahzende tutuyorduk” açıklamasını yapmıştı.

ÇİFTLİK UZUN SÜRE TARTIŞILMIŞTI

Tansu Çiller'in başbakan olmadan önce, 1993 yılında verdiği malvarlığı listesinde yer almayan çiftlik ile ilgili haberler çıkınca, “çok yakın aile dostu”, Mert ve Berk Çiller'in dadısı Suna Pelister'e ait olduğu açıklanmıştı. Özer Çiller ise Pelister'in emekli ikramiyesi çiftliği almaya yetmeyince, gerekli parayı kendilerinin verdiğini öne sürdü. Daha sonra 93 dönüm üzerine kurulu çiftlik arazisi, o dönemde 11 milyar liraya Çillerler tarafından Suna Pelister'den satın alındı. Çiftliğin yaklaşık 40 dönümünde ki bağlarda üretilen üzümlerle çiftlik içindeki şaraphanede şarap üretiliyor.

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