Cin çıkartırken ölen Özge’nin eşi: Dua okuyarak 100 kere oklavayla vurdum

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kendisini 'hoca' olarak tanıtan Erdal Kaya'nın tavsiyesi ile cin çıkartma seansında psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen eşi Özge Nur Tekin'i sırtına 100 kez oklava ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Selçuk Tekin duruşmada, sanık Kaya'nın kendilerini yönlendirdiğini belirterek, "Eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum" dedi.

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Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde 8 Mart 2021’de hayatını kaybetti. Tekin’in ölümünü şüpheli bulan polis, savcılığa bilgi verdi. Savcılık, ölü muayene tutanağında Özge Nur Tekin’in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesiyle soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin’in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6’ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi. Selçuk Tekin, kendi ailesi ile eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri’de bulunan ve kendisini ‘hoca’ olarak tanıtan Erdal Kaya’ya ulaşıldığını ifade etti.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Tekin, Erdal Kaya’nın yönlendirmesiyle eşinin sırtına oklava ile 100 kere vurduğunu, daha sonra hacamat yaptırdıklarını ve sabah da yine hocanın tavsiyesiyle eşinin oruç tuttuğunu ve kurban keserken fenalaştığını söyledi.

Tekin’in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin’in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile Erdal Kaya da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

DURUŞMAYA SADECE BİR SANIK KATILMADI

Selçuk Tekin hakkında ‘eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’, 5 kişi hakkında da ‘suça iştirak etme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Selçuk Tekin, Cemal Efe, Zöhre Tekin, Sevim Özbaş ve avukatları katılırken, Erdal Kaya SEGBİS aracılığıyla Kayseri’den katıldı. Tutuksuz sanık Hatun Efe ise sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan Selçuk Tekin, hem kendisinin hem de eşinin ikinci evlilikleri olduğunu söyledi.

‘BİR HOCA BULUP OKUTALIM DEDİLER

Olayı ve öncesinde yaşananları anlatan ‘Tekin, şöyle konuştu:

“Eşimin hiçbir rahatsızlığı yoktu. Olaydan önceki gece eşim, beni uykumdan uyandırdı ve kendisine musallat olduklarını söyledi. Hal ve hareketleri normal değildi, aklını yitirmiş gibi davranıyordu. Kedi geldi benimle konuştu, ‘eli yüzü yaralı bir kedi’ diye söyleniyordu.

Eşimin ilk eşinden olan çocuğu da bizimleydi, o da sesleri duyunca korkup ağlamaya başladı. Eşim çocuğun oyuncaklarını atmaya ve evi dağıtmaya başladı. Sabah hem kendi ailemi hem de eşimin ailesini aradım.

Durumu anlattım, ‘Onlar da bir hoca bulup, okutalım’ dediler. Telefonla Kayseri’de kalan Erdal Kaya’yı aradık. O telefonda eşimle konuşup, Kuran’dan sureler okumaya başlayınca eşim rahatladı.

Sonra hoca ‘Kısas yapılması gerekiyor’ dedi. Bunun ne demek olduğunu sorduğumda bana, ‘Peygamberler zamanından gelen, çok eskiden beri yapılan vurma yoluyla cin çıkartılan bir uygulama’ olduğunu söyledi. Ayrıca eşime hacamat yaptırmamı, kurban kesmemi ve camilerde bulunan 22 musluğu değiştirmemi ve bu musluklardan akan suların eşime şifa getireceğini söyledi.

Hocanın söylediği gibi eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum. Daha sonra yine hocanın söylemesi üzerine, bir kadın gelerek eşime hacamat yaptı ve sabah oruç tutmak için sahura kalktık.

Sabahta kurban kesmek için hep beraber kurban kesim alanına gittik. Orada bir tane kurban kestik eşim fenalaştı, o zaman hoca ‘Paran varsa, bir tane daha kes’ dedi. İkinci kurbanı keserken eşim kendini kaybetti. Hastaneye götürdük.”

MAHKEME ADLİ TIPTAN RAPOR İSTEDİ

Olay günü evde olan Özge Nur Tekin’in babası Cemal Efe ise kendisinin oklava ile vurma olayından haberi olmadığını, salonda çocuklarla ilgilendiğini söyledi. Özge Nur Tekin’e hacamat yapan Sevim Özbaş da ricayla tanıdıklara hacamat yaptığını söyleyerek,

“Gittiğimde Özge yatakta yüzüstü yatıyordu. Kendinde değildi ve sırtında morluklar vardı. Morlukları sorunca ailesi ‘cin girdi, onu çıkarmak için yaptık’ dedi. Sonra Özge’ye eğilip, hacamat yaptırmak isteyip istemediğini sordum.

Kendisi de başıyla yaptırmak istediğini söyledi. Hacamat yaptıktan sonra biraz kendisine geldi. Yatağın başına oturduk ve ben ayrıldım” diye konuştu.

Mahkeme diğer sanık ve tanıkların ifadesini aldıktan sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme adli tıp kurumundan Özge Nur Tekin’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

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