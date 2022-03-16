Çocuk parkını satan AKP’li belediyeye vatandaşlardan tepki

Elazığ’ın merkez Cumhuriyet Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarında olan çocuk parkının AKP’li Elazığ Belediyesi tarafından satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. SÖZCÜ'ye konuşan mahalle sakinlerinden Gökhan Yıldırım, “Belediye başkanı ile görüştük, dediği şu, ‘sattık’ başka bir şey demedi. Halk mağdur olduktan sonra belediye buradan ne kâr edecek ki?” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın merkez Cumhuriyet Mahallesinde kentsel dönüşüm konutları alanında bulunan çocuk parkı ve yanındaki yeşil alan AKP'li belediye tarafından ihale yoluyla satıldı. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8'lik deprem sonrasında buraya taşınan depremzedeler çocuklarının oynayabileceği tek alanın satıldığını belirterek ihalenin iptalini ve alanın çocuk parkı olarak kalmasını talep etti.

Yapılan satışa ilişkin görüştüğümüz Elazığ Belediyesi yetkilisi ise konutların yapımı esnasında parsel dışına çocuk parkı yapıldığı ve park alanın imar planında konut alanı olarak görüldüğünü kaydetti.

“BELEDİYE, ŞUURLANDIRMAYLA ÇOCUK PARKINI BİZDEN ALDI”

Evlerine ilk yerleştiklerinde projede çocuk parkının da olduğunu belirten mahalle sakinlerden Erdal Başak şunları söyledi:

“24 Ocak 2020 depreminden sonra Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum, Mustafapaşa Mahallesindeki evlerimizin riskli alanda olduğunu söylemesi sonrasında bizi Cumhuriyet Mahallesindeki evlere yönlendirdiler biz de buradaki evler için başvurduk. Kura çekiminin ardından buradaki evler bize çıktı ve yerleştik. Bu evlere yerleştiğimiz zaman burada gördüğünüz üzere bir çocuk parkı var buranın projesi de emlak ofisinde asılıydı.

Daha sonra da belediye projede çocuk parkı olarak görülen ve çocuk parkı olan bu alanı şuurlandırma yasasıyla bizlere herhangi bir bilgilendirme yapmadan aldı. Çocuk parkının yanında bulunan yeri de yeşil alana dahil edip ihaleyle sattı. Biz bu satışının neden yapıldığını sorduğumuzda ise belediye başkanı buradaki kötü görüntünün kalkması için satıldığını başka bir yerde park yapılacağını söyledi.

Çocuklarımızın kullandığı oynadığı bu park alanı proje içerisinde bulunmaktadır. Biz buradaki çocuk parkına bakarak ev aldık çünkü çocuk parkının faydası çok farklı. Balkonlardan baktığımız zaman çocuğumuzu görebiliyoruz. Çocuk parkı buraya ait bu parkın kaldırılmasını istemiyoruz. Yapılan ihalenin iptal edilmesini, satılan bu alanın tekrardan ev evlere dâhil edilmesini talep ediyoruz.”

“HALK, MAĞDUR OLDUKTAN SONRA BELEDİYE BURADAN NE KÂR ELDE EDECEK?”

Parkın satılmaması için Elazığ Belediye başkanı Şahin Şerifoğullarıyla görüştüklerini belirten Gökhan Yıldırım, “24 Ocak depreminden sonra hak sahibi olarak TOKİ'den kura çekimi ile yerleştim buraya. Mevcut projeye uyararak, çocuk parkı ve otoparkı olduğu için burayı tercih ettim. Ama şu anda böyle bir şey yok. İkinci bir sözleşme çıkarmışlar. Çocuk parkını satmışlar. Otoparkın yarısını alıyor. Araçlarımızı koyacak yerimiz kalmadı. TOKİ emlâk yönetimi buna sesini çıkarmıyor. Biz kiminle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Bize yardımcı olun. Belediye başkanı ile görüştük. Dediği şu; ‘sattık' başka bir şey demedi. Önceki projede bir düzen kurulmuş. Ama ikinci projeye göre de belediye başkanı parkı ve otoparkın yarısı satılmış durumda. Halk mağdur olduktan sonra belediye buradan ne kâr edecek ki? 277 tane daire var. Bu kadar hane kâr amacı güdülerek mağdur edilmesi düşünülüyorsa enteresan bir durum. Diyecek bir söz bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK PARKI İMARDA KONUT ALANI”

TOKİ konutlarını yapan firma kendi parselleri dışında bir alana park yaptıklarını o alanın ise imarda konut alanı olduğunu belirten Elazığ Belediyesi yetkilisi ise “Bu parkı yapanlara sormak lazım ‘siz neden kendi parseliniz içerisinde değil de belediyeye ait bir alanda çocuk parkını yaptınız?' Kaldı ki orada dünya kadar boş alan var o park alanı kaldırıp yine orada uygun bir yere koyacaklar. Bu park parsel sınırları dışında ve konut alanı olan bir yere yapılmış ancak bu yanlışı firma mı ya da TOKİ mi yaptı bilemiyoruz. Dolayısıyla çocuk parkı yapılan yer kendi mülkleri değil” ifadelerini kullandı.

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