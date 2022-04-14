Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü

İzmir'de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki Remziye Tüysüz boğularak öldürüldü. Olayla ilgili eski koca, iki kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Olay, dün akşam saatlerinde Bornova’da meydana geldi. Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), iki çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası Yalçın P.'nin (27), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Yalçın P., bir oto kiralama firmasına giderek araç kiraladı.

ARAÇ KİRALAYINCA ARANMASI TESPİT EDİLDİ

Kiralık Araç Kiralama Bildirim Sistemi'ne (KABİS) kaydını yaptırarak araç kiralayan Yalçın P.'nin hakkında bir suçtan dolayı aranması bulunduğu tespit edilerek sistem üzerinden emniyet ile eş zamanlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Yalçın P.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şahsın yaşamış olduğu adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

BATTANİYEYE SARMIŞLAR

Bu esnada, akşam saatlerinde Yalçın P.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı dairenin kapısını açık gören bir yakınları evin içerisine girdi. Burada Remziye Tüysüz'ü battaniyeye sarılı halde hareketsiz gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tüysüz'ün boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cesedi taşımak için araç kiraladığı ileri sürülen Yalçın P., kardeşleri Osman P., Furkan P. ve baba Hanifi P. ile babaanne Hanım P., gözaltına alındı. (İHA-DHA)

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