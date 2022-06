Çöpe atılan kuyruk yağının kilosu 130 lira: Et üreticileri çaresiz

Kurban bayramı için geri sayım başlarken üreticiler piyasaların durgunluğundan ve artan maliyetlerden şikâyetçi. Bölgede ciğer tüketiminin yaygın olması nedeniyle kuyruk yağı kilosunun et fiyatlarını aştığı ve 130 liradan satıldığı bildirildi. Üretici Burhan Avşar, “Çöpe atılan, hatta ücretsiz verdiğimiz kuyruk yağı bile şu anda et fiyatlarını aşmış durumda. Uyarılarımız dikkate alınmıyor, dişi hayvan kesimleri bu bayramda da devam ederse önümüzde karanlık bir tablo bizi bekliyor” dedi.

Türkiye'deki et ihtiyacının hatırı sayılır oranını karşılayan Doğu ve Güneydoğu'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasalardaki durgunluk üreticileri kara kara düşündürüyor.

Geçmiş yıllarda bayrama iki ay kala talep ve kesim için vekaletleri alıp hisse oranlarını belirlediklerini, ancak bu yıl kurbanlık taleplerinde yüzde 80 oranında bir düşüş yaşandığını belirten büyük ve küçükbaş hayvan üreticisi Burhan Avşar, “Kuzu eti 88-100 lira bandında satılırken, kuzunun kuyruğu yani yağı et fiyatlarını aşmış durumda. Yüksek enflasyona bağlı artan üretim maliyetleri her şeyi alt üst etti. Geçmiş yıllarda gerek gövde olarak kesilen, gerekse perakende et alan müşteriye kuyruk yağını ücretsiz verirdik, hatta bazen çöpe bile atılırdı” dedi.

“KUYRUK YAĞI KİLOSU 130 LİRA”

Şu anda kuyruk yağının bile kilosunun 130 liradan satıldığını ve bulunmadığını ifade eden Avşar, “Bölgede ciğer başta olmak üzere sakatat tüketiminin fazlalığı nedeniyle lokantalar kuyruk yağı talebinde bulunuyor, ancak vatandaş da ne et, ne de sakatat alacak güç yok. Yem ve saman fiyatları tıpkı meyve, sebze fiyatı gibi aldı başını gidiyor. Tabi bu artışların temel nedeni mazot ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Büyükbaş hayvan fiyatlarında zaten yüzde 100'ün üzerinde bir artış vardı, şimdi bayram yaklaştıkça bu fiyatlar biraz daha zirveye çıkacak.” diye konuştu.

“KARANLIK BİR DÖNEM BEKLİYOR”

Şu anda 300 kiloluk bir erkek dananın da 30 bin liradan satıldığına dikkat çeken Avşar, “İnek olursa bu rakam 16 bine düşüyor. Dişi inek ve düveler ucuz diye tercih edildiği için bu kez hayvan üretiminde ciddi sıkıntılar baş gösteriyor. Bayram sonrası kesimler bitince hayvancılık da bitecek. Net konuşuyorum. Ahırlar da, çiftlikler de kapanacak. Birçok üretici sektör değiştirecek. Eylül ayından itibaren et fiyatlarında 170 lira bandını göreceğiz. Karanlık bir dönem bizi bekliyor. Şu anda bayram nedeniyle kurbanlık fiyatını soran bile yok. Kurban hisse bedeli ile ilgili Diyanet bile net bir açıklama yapamıyor” dedi.

“KIZILAY 700 DİŞİ HAYVAN KESECEK BU DOĞRU DEĞİL”

Dişi hayvan kesiminin üretime ağır darbe vurduğunu ve fiyatların dalgalanmasında önemli payı olduğunu belirten üretici Burhan Avşar, şu uyarıda bulundu:

“Kurban bayramı için Kızılay sadece Diyarbakır'da 700 inek kesime sürecek. Bunun 200 tanesini Et Süt Kurumu ihale etti, 500'üne kimse yanaşmıyor. Bizi de aradılar, ancak prensip olarak dişi hayvan üretimde önemli yeri olduğu için kesilmesini istemiyoruz. Ancak erkek danaya göre fiyatı canlı olarak yarı yarıya düştüğü için tercih sebebi yapılıyor. Girdi maliyetleri düşmeden et fiyatları düşmez. Geçmiş yıllarda da dişi hayvanlar acımasızca kesime gönderildi ve bu nedenle üretimde sıkıntılar yaşandı, bu bayram da aynı hatayı tekrarlıyorlar” dedi.

