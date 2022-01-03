Çöpten yemek toplayan vatandaşın isyanı: Sesimi çıkartırsam hapse atacaklar

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na elindeki poşeti gösteren vatandaş, "Bak çöp topluyorum. Bak hocam çöp, çöp! Benim 3 tane çocuğum var. Bir tane yeni çocuğum oldu. Ben kime derdimi söyleyeceğim, ben sesimi çıkarttığım zaman hemen beni hapse atacaklar. Hocam yemin ederim ben açlıktan ölüyorum” diye dert yandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Bayrampaşa Hali’ni ziyaret etti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösteren Davutoğlu, “TÜİK'in açıkladığı değil, vatandaşın yaşadığı enflasyonu görmek için güne İstanbul Bayrampaşa Hali’ni ziyaret ederek başladık! Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın; Kral Çıplak! Bu iktidarla geçim olmaz! Geçim için, seçim lazım!” dedi.

“ÇÖP TOPLUYORUM ÇÖP!”

Davutoğlu'nun yanına gelen bir vatandaş, elindeki çöp poşetini göstererek çöpten yemek topladığını söyledi.

“Korkudan konuşamıyoruz. Bizi de hapse atacaklar bak” diye endişesini de dile getiren vatandaş, elindeki poşeti göstererek, “Bak çöp topluyorum. Bak hocam çöp, çöp! Çöp topluyorum çöpü de vermiyorlar. Benim 3 tane çocuğum var. Bir tane yeni çocuğum oldu. Erken doğum yapmış iş de yok. Çöp topluyorum. Ben kime derdimi söyleyeceğim, ben sesimi çıkarttığım zaman hemen beni hapse atacaklar. Hocam yemin ederim ben açlıktan ölüyorum” şeklinde konuştu.

Davutoğlu ise “Hapse atamazlar. Hepimiz çıkartacağız sesimizi” diye yanıt verdi.

“BU ASİL MİLLETİ, YİYECEĞİNİ ÇÖPTEN TOPLAMAYA MAHKUM EDENLER UTANSIN”

O görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Davutoğlu, “Bu asil milleti, yiyeceğini çöpten toplamaya mahkum edenler utansın. Bu iktidarla geçim olmaz; Geçim için, seçim lazım” dedi.

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