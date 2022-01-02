Çoraplarını çocuklarına eldiven yapan anne donarak öldü

Yeni yılın ilk günlerinde Türkiye sınırına yakın İran'ın Belasur Köyü'nde bir insanlık dramı yaşandı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla çocuklarıyla birlikte girmeye çalışan Afgan kadın donarak öldü. Afgan annenin çocukları donmasın diye çoraplarını çıkarıp onlara eldiven yaptığı anlaşıldı.

Orhan BOZKURT

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Türkiye sınırına yakın İran’ın Belasur köyünde Afgan bir anne, iki çocuğu ile yasa dışı yollarla yurda girmeye geçmeye çalışırken, soğuktan donarak yaşamını yitirdi.

AYAKLARINA POŞET TAKIP ÇORAPLARI ÇOCUKLARINA VERDİ

İranlı köylülerin çektiği yürek sızlatan görüntülerde Afgan annenin ayaklarının poşete sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görüldü.

ÇOCUKLAR KURTARILDI

Yanındaki 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla Türkiye’ye girmek isteyen Afgan anne dondurucu soğuğa dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Çekilen görüntülerde annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ve kendi ayaklarına ise poşet sardığı görülüyor. İranlı köylüler tarafından bulunan soğuktan elleri şişmiş çocuklar İran askerlerine teslim edildi.

VAN VALİLİĞİ: OLAY İRAN TARAFINDA YAŞANDI

Yürek sızlatan olay sonrası bir açıklama yapan Van Valiliği kamuoyu ile şu bilgileri paylaştı:

*01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır.

*Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir.

*Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir.

“BU ACI ASLA UNUTULMAYACAK”

Afgan annenin çocuklarını korumak için yaşamını feda ettiği olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “İran-Van sınırında çocukları donmasın diye çoraplarını çıkarıp, onlara eldiven yapan Afgan anne donarak hayatını kaybetti. Bir nevi çocukları için canını feda etti. Ne diyeceğim bilemiyorum. Bu acı asla unutulmayacak” dedi.

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