Çorba üzerinden siyasi atışma kahkahaya boğdu

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ile DEVA Partisi arasında kamyon kasasında içilen çorba üzerinden yapılan siyasi atışma videosu izleyenleri kahkahaya boğdu

Ahmet KAYA

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Tartışmanın fitili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yapılan bir yolun tanıtımı için sosyal medya üzerinden paylaştığı kamyon üzerinde çorba içen bir gencin videosuyla alevlendi. Videoda, “Tabiî ki de yemek yenilecek yer burası değil. Hani olur da bir gün böyle bir durumda olursanız, çorbanız dökülmüyor bilin istedik” seslendirilmesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ismi ekranda yer aldı.

VATANDAŞ ÇORBASINI İÇMEDİ

Bu video klipe cevap DEVA Partisi Şanlıurfa İl Gençlik Çalışmaları Patformu'ndan geldi. Bu kez kamyon arkasında çorba içmeye çalışan bir vatandaşın, bozuk bir yolda çorbayı içmeye çalışması ancak çorbanın dökülmesi görüntüleri yer aldı. Şarnlıurfa yerel müziği eşliğinde hazırlanan klibin son bölümünde ise, DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz den de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Tüysüz partisinin genç yöneticileriyle yaptığı açıklamada, “Çorbayı dökmeden içmek nasip olmadı. Çorbayı dökmeden içmenin garantisi yok. Ancak, böbrek taşlarınızı bu yollarda düşüreceğinizin garantisi var. Siz siz olun çorbanızı evinizde için” dedi.