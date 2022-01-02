Corona oldu, yardım istedi, ilgisizlik öldürdü

Corona virüsü testinin pozitif olduğunu öğrendikten sonra defalarca yetkilileri arayan Rita Erzurumluyan, ilgisizliğe isyan etti, sosyal medya hesaplarından yardım istedi. Başka çaresi kalmayınca Covid olduğunu bile bile sokağa çıkıp eczaneye gitti, ilaç aldı. Tüm çabaları boşa giden Erzurumluyan, bugün Covid nedeniyle yaşamını yitirdi.

Latif SANSÜR

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan Rita Erzurumluyan Covid olduktan sonra kendisiyle ilgilenecek, bilgilendirecek bir yetkili bulamadı. Durumu ağırlaşınca kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

SÖZCÜ muhabirinin ulaştığı yakınları, Erzurumluyan'ı ölüme götüren süreci şöyle anlattı: Rita Erzurumluyan 23 Aralık günü Covid belirtileri yaşayınca hastaneye giderek test oldu. Ertesi gün sonucun pozitif olduğunu öğrendi. Sağlık Bakanlığı veya filyasyon ekipleri aramadığı veya bilgilendirmediği için tek başına yaşadığı evden yetkililere ulaşmaya çalıştı.

“ARKADAŞLAR BİR YARDIM LÜTFEN”

Bazı ilaçlara alerjisi olduğunu, bu durumda ne yapması gerektiği ile ilgili yetkililere anlatmaya çalıştı. Sağlık Bakanlığı'nın Covid Hattı 184'ü arayarak ne yapabileceğini sormak istedi. İki günlük mücadelesine rağmen bir türlü yetkililere ulaşamadığını sosyal medya hesabından duyuran Erzurumluyan, “Arkadaşlar, sabah 10.30'dan beri uğraşıyorum. Pes ettim. Ya ben mi beceriksizim. Sağlık Bakanlığı sitesi ve Cimer'e ulaşamıyorum. Doğru olan her bir bilgi yanlış, tel çalmıyor ki açılsın. Bir yardım lütfen” sözleriyle yardım istedi.

4 GÜN YARDIM BEKLEDİ

Durumu ağırlaşan Erzurumluyan, 27 Aralık günü ulaştığı yetkililerden azar işittiğini, kendisine hala kimsenin ilaç veya yardım göndermediğini yine sosyal medya hesabından duyurdu. Erzurumluyan, “Hiç kimse ilgilenmiyor. O diyor ki yaptırım uygulayamayız, diğeri yapacağımız bir şey yok diyor. Ben hala ilaç bekliyorum. Sabah bana verilen telefon sürekli meşgul. Şimdi Covid mikrobu ile sokağa çıkıyorum. Kendi ilacımı alıp eve dönüyorum. Herkese bulaşsın, umurumda değil! İnsan hayatının bu denli hafife alındığı bir ortamda herkes Covid olsun” ifadeleriyle çaresizliğini dile getirdi.

AĞIRLAŞINCA 112'Yİ ARADI

Yılın son gününde durumu ağırlaşan Rita Erzurumluyan, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Erzurumluyan, hemen yoğun bakıma alındı. Ardından entübe edildi. Bugün sabah saatlerinde ise yaşam savaşını kaybetti. Geriye yaptığı paylaşımlar ile gözü yaşlı kızı ve arkadaşlarını bıraktı.