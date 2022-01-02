Corona testi için yağmur altında uzun sıra isyanı

Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlar corona virüsü testi yaptırmak için yağmur altında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ataşehir’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde corona virüsü testi yaptırmak isteyen vatandaşlara uzun kuyruklarla karşılaştı. Yağmur ve soğuğa rağmen kuyrukta beklemek zorunda kalan vatandaşlar duruma isyan etti.

“BİZE BU EZİYET NEDEN YAŞATILIYOR?”

Görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran bir vatandaş,”Corona virüsü testi yaptırmak isteyen bu kadar insanı yağmur altında suların içinde bekletiyorlar. İnsanlar uzun kuyruk oluşturmuş durumda.

Tek personel çalışıyor. Bir kişinin kaydı yaklaşık yarım saat sürüyor. Ayaklarımız sular içinde kaldı, donduk burada. Bize bu eziyet neden yaşatılıyor? İnsanların üstünde incecik ceketler var. Bu soğukta zaten insanlar hasta olacak. Yazık günah insanlara yapılan bu eziyet.” dedi.

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