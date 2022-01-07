Coronadan vefat eden aile hekiminin meslektaşı eşi de hayatını kaybetti

Aksaray'da corona virüsüne yenik düşen aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in (51), 42 gündür yoğun bakım ünitesinde corona tedavisi gören kendisi gibi aile hekimi olan eşi Nuray Sevim de (50) yaşamını yitirdi.

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İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 12 NO’lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 27 Kasım günü nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine başvurdu.

Sevim’e yapılan corona testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan, Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli eşi Nuray Sevim’in de aynı gün yapılan testte coronaya yakalandığı belirlendi. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Mehmet Tankut Sevim, 8 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören Nuray Sevim ise 9 Aralık’ta ambulans helikopterle Ankara’ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Aynı fakültede öğrenci olan oğlu Tanur Sevim de sevk sırasında özel kıyafet giyerek yardımcı oldu. 42 gündür tedavi gören Nuray Sevim, meslektaşlarının müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. DHA