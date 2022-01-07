Coronaya yakalanan Uğur Dündar canlı yayında son durumunu anlattı

Covid-19’a yakalanan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Demokrasi Arenası'na telefonla bağlanarak son durumunu anlattı. Dündar, “Benim için çok büyük sürpriz oldu. 2 yıldır aşılarımı tümüyle yaptırdım. Durumum şu anda hafif seyrediyor” dedi. Demokrasi Arenası'nın diğer 2 konuğunun da Covid-19’a yakalanması nedeniyle program video konferans yöntemiyle yapıldı.

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Covid-19'a yakalanan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, bu hafta sunamadığı Demokrasi Arenası'na telefonla bağlanarak son durumunu anlattı. Covid-19 geçiren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek programa video konferans yöntemiyle bağlandı.

“2 YILDIR AŞILARIMI TÜMÜYLE YAPTIRDIM”

Dündar, “Benim için çok büyük sürpriz oldu. Kendimi çok kolluyorum. Elimde kolonya ve dezenfektan şişeleriyle dolaşıyorum. 2 yıldır aşılarımı tümüyle yaptırdım. Dolayısıyla bu pandeminin seyri içerisinde piyango bize de isabet etti. Haftaya inşallah canlı yayında durum negatife çevrildikten sonra yine birlikte oluruz” diye konuştu.

“HAFİF SEYREDİYOR”

Sağlık durumuna ilişkin Dündar, “Bende çok ağır seyretmiyor. Hatta hafif seyrediyor diyebilirim. Ufak semptomlar, sanki bir soğuk algınlığı, grip başlangıcı gibi belirtiler. Şu anda ateşim yok. Hafif bir koku ve tat kaybı var ama tam anlamıyla değil. Bol sıvı alıyor ve su tüketiyorum. Kendimizi bir an önce sağlığımıza kavuşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.

Dündar, kendisine ilgi gösteren, geçmiş olsun dileği ileten herkese teşekkür etti.

“GÖZLERİM YAŞARDI”

Sosyal medyadan da bir paylaşımda bulunan Dündar, “Bugün daha iyiceyim. Güzel dileklerle dolu, hatta bazılarını okurken gözlerimin yaşardığı mesajlarınıza tek tek cevap vermediğim için bağışlayın. Buradan topluca teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyor, hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ ARENASI'NIN KONUKLARI POZİTİF ÇIKTI, PROGRAM ONLINE YAPILDI

Demokrasi Arenası'nın bu haftaki konuklarından olması planlanan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile programın sunucusu Uğur Dündar'ın Covid-19 testi pozitif çıkmış ve Bornova’da yapılması planlanan programın video konferans yöntemiyle yapılması kararlaştırılmıştı.

ATİLLA SERTEL: BENİMLE YAN YANA GELENLER TEST YAPTIRSIN

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sonunda biz de yakalandık bu pis salgına. Dün Ege Üniversitesi acilde yaptırdığım test pozitif çıktı. Evdeyim. Benimle son günlerde yan yana gelenler test için sağlık kuruluşlarına giderler ise iyi olur. Sağlıklı günler dilerim” dedi.

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