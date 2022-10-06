Cumhur İttifakı arasında ‘kaçak oto yıkama’ tartışması

Elazığ Belediyesi'nin MHP’li meclis üyeleri, AKP’li meclis üyesi Mehmet Tügen’in sahibi olduğu akaryakıt istasyonun yanına yaptırdığı oto yıkama mecliste gerilimi yükseltti. MHP Meclis üyesi Behçet Susmaz, “Bu parsel üzerinde kaçak inşaat var, ruhsatsız bir inşaat var. Ruhsatsız inşaatın olduğu bir parselde imar tadilatı yapılmaz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında AKP'li meclis üyesi Mehmet Tügen'e ait olan akaryakıt istasyonun yanına yaptırmış olduğu oto yıkama alanının kaçak olduğu MHP'li meclis üyeleri tarafından iddia edilmişti.

O yerin konut+ ticaret alanından imar değişikliği yapılarak akaryakıt alanına dönüştürülmesi kararına askı sürecinde imar komisyonuna yapılan itirazın AKP'liler tarafından reddedilmesi kararı mecliste AKP ve MHP'lileri karşı karşıya getirdi.

MHP Meclis üyesi Behçet Susmaz, AKP'li Belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da oto yıkama alanının kaçak olduğunu geçmiş toplantıda ifade ettiğini hatırlatarak herhangi bir işlem yapmadığını kaydetti.

“ENCÜMENE CEZA VERİLMEMİŞSE KABAHATLİSİ BEN MİYİM?”

‘Bu parsel üzerinde kaçak inşaat var, ruhsatsız bir inşaat var' diyen MHP meclis üyesi Behçet Susmaz ise şu ifadeleri kullandı:

* “Ruhsatsız inşaatın olduğu bir parselde imar tadilatı yapılmaz. Bu tadilatta bir süre geçmiş iki tane imar planı yapılmış aynı tadilat projesi yeniden geliyor ve yeni bir dosya bile hazırlanmamış. Parsel üzerinde kaçak inşaat var kaçak inşaatı olan parselde imar tadilatı yapıyoruz. Bunlar yasaya, yönetmeliğe, akla, mantığa aykırı şeyler. Teknik konulara girmek istemiyorum bile bu konunun dışında burada yapılan usul hataları var.

* Geçen sefer konuştuğumuz konuları tekrar konuşma ihtiyacı hissediyorum. Ben vatandaşa kaçak inşaatın ne olduğunu anlatamam bu konunun 2016 yılıyla ne ilgisi var? Biz kaçak inşaat yapılan parselden bahsediyoruz. Niye demagoji yapılıyor. Belediye başkanınız burada ‘Behçet Bey doğru söylüyor orada kaçak inşaat var' demesine rağmen tutanak tutmamışsa, encümene ceza verilmemişse kabahatlisi ben miyim? Niye tutanak tutulmuyor? Başkan bey ‘Behçet bey doğru söylüyor' demişti.”

“KAÇAK İNŞAAT DEDİĞİNİZ ARABA YIKAMA YERİ”

MHP'li Susmaz'a cevap veren belediye başkanvekili Veysi Toptaş, “Başkanım haklısın biz bu konuyu geçen toplantılarda da konuştu oylamaya geçildi, karar verildi tekrar itiraz edildi komisyona gitti komisyon karar vermiş biz şimdi onu oylayacağız. Bunu artık konuşmanın bir gereği yok. Dediğiniz yer kaçak bir yapı değil orada bir araç yıkama tesisi olarak kullanılan dökülebilir-takılabilir dört tane profil takılmış. Aksine burası imarda ticari konut olan bir yer buraya o arkadaş istediği ticari faaliyeti de yapabilir. Kaçak inşaat dediğiniz yer araba yıkama yeri” dedi.

“2016 YILINDA İTİRAZINI NEDEN YAPMADI”

AKP'li Hüseyin İnce ise, “Behçet Bey buranın kaçak işlenmiş bir yer olduğundan bahsetti kendisi 2016 yılında belediye meclis üyesiydi. 2016 yılında imar geçti bu itirazını neden yapmadı? 2019 yılında bir daha imar yapıldı yine itiraz yok, üçüncü defa bir imar yapıldı ve üçüncü defadan sonra itiraz ediyor. Eğer burası kaçak bir yapıysa 2016 yılında meclis üyesiyken siz buna neden itiraz etmediniz? Vatandaş burada birleştirme yapıyor ifraz yapmıyor birleştirme yaptığı için burada herhangi bir sorunun olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Tartışmaların ardından mecliste yapılan oylamada imar komisyonunda yapılan itirazın reddedilmesi kararı mecliste oy çokluğuyla geçti.

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