Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında dolar tartışması! ‘Utanın biraz’

Kağıthane Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında dolar müdahalesi tartışması yaşandı. Doların 18 liradan 12 liraya düşürülme sebeplerinin açıklanmasını isteyen İBB ve Kağıthane İYİ Parti Meclis üyesi Suat Sarı'nın sözleri meclisteki tansiyonu yükseltti.

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Kağıthane Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısında gergin anlara neden oldu.

MECLİS’TE TANSİYON YÜKSELDİ

Toplantının ikinci oturumunda kürsüye çıkan İBB ve Kağıthane İYİ Parti Meclis üyesi Suat Sarı, dolar kurunun 18 liradan 12 liraya düşmesiyle ilgili yaptığı konuşmada, “Dolar 18 liraya gelene kadar sayın cumhurbaşkanı tarafından sürekli ‘faiz indireceğiz’ denilerek dolar 12 liralardan 18 liralara çıktı. Sonra da bir akşam saat 7’den sonra İngiltere’den, Amerika’dan, İstanbul’dan müdahalelerle, büyük bir 18 milyar dolarlık rezerv eksiltmesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve Çin’in parasıyla biz doları 18’den 12’ye indirmeye çalıştık.” sözleri meclis’te tansiyonu yükseltti.

“İFTİRA ATIYORSUNUZ”

Cumhur İttifakı üyeleri, “Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına iftira atıyorsunuz” diyerek Sarı’nın konuşmasını böldü.

Konuşmasına devam etmek isteyen Sarı, tepkilerin artması üzerine, “O kadar cumhurbaşkanı taraftarı olma buraya gel konuş cevap ver.” dedi.

Cumhur İttifakı üyeleri de “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanını halkı dolandırmakla suçlayamazsınız” diyerek itirazlarını sürdürdü.

“UTANANIN BİRAZ”

Bu sırada Millet İttifakı üyelerinden, “Keşke Atatürk’e hakaretler edilirken bu kadar sesiniz çıksaydı. Yazık ya yazık. Utanın biraz ya. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna hakaret edenlerle berabersiniz. Şova gerek yok.” diyerek Cumhur İttifakı üyelerine tepki gösterdi.

Konuşmasına devam eden Suat Sarı, 20 Aralık’ta yaşananlarla ilgili TBMM’ye araştırma önergesi verildiğini ancak kabul edilmediğini belirterek, “Biz beklerdik ki bu kadar basına malzeme olmuş bu olay bütün Türk milleti tarafından da merak edilen olay açıklansın. Ne oldu, ne bitti diye açıklansın” dedi.

Cumhur İttifakı üyelerinin yeniden tepki göstermeleri üzerine Sarı, konuyu kapatmak zorunda kaldı.

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