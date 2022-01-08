Cumhur İttifakı’nda ‘hizmet ayrımcılığı’ kavgası

Elazığ İl Genel Meclisi Ocak ayı son toplantısında konuşan MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, AKP’li Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’ın belediye sınırları dışında olmasına rağmen köylere yapılan hizmetlere müdahale ettiğine dair muhtarlardan şikayetler geldiğini söylemesi üzerine AKP ile MHP meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Genel Meclisi Ocak ayı son toplantısında konuşan MHP İl Genel Meclis üyesi Osman Dilek, AKP'li Baskil Belediyesi’nin kendi yetki alanında olmamasına rağmen il özel idaresinin hizmet sınırları içerisinde olan köylere hizmet noktasında müdahale ettiğini iddia etti.

MHP'li Dilek, “Baskil Belediyesi kendi sınırları içerisinde hizmetlerini yaparken özel idareye danışıyor veya onay alıyor mu?” diye sordu.

“MÜCAVİR ALAN DIŞINDAKİ KÖYLERE BELEDİYE BAŞKANI MÜDAHİL OLUYOR”

Dilek ve temenni bölümünde söz alan MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, şöyle konuştu:

* Geçen yıl defalarca söyledik bu senenin başlangıcının ilk haftasında bir durum yanlışlıklar devam ediyor.

* Baskil ilçesinde bulunan mücavir alan dışındaki köylere muhtar ve belediye başkanı müdahil oluyor bu konuda çok fazla şikayetler geliyor.

* Burada Baskilli iki tane il genel meclis üyesi arkadaşlarımıza sesleniyorum; belediye başkanı ve İl genel meclis üyesi arkadaşlar bu işleri beraber mi yapıyorlar?

* Yapıyorlarsa adaletli yapsınlar sıkıntı yok. Konar isimli bir köy var o köyün yanına kadar işler yapılıyor belediye başkanı da muhtarla beraber. Ama o köyde bir çalışma yapmıyorlar diğer taraflara devam ediyorlar.

* Burada belediye başkanı istediğini yaptırıyor istemediğini yaptırmıyor diye muhtarlardan şikayetler var.

* Biliyorsunuz ki belediyelerle ilgili özel idare protokol yapıp onlara karşılıklı yardımlarda bulunuyorlar.

* Bizim ihtiyacımız olduğu zaman ilçedeki köylere belediyelerden destek alıyorlar. Ama biliyorsunuz ki kanun gereği bir protokol yapılması lazım fakat Baskil'de buna uyulmuyor.

* Buradan arkadaşlara soruyorum; Baskil belediyesi kendi sınırları içerisinde hizmetlerini yaparken özel idareye danışıyor veya onay alıyor mu?

“HİZMETLERİ ADALETLİ YAPALIM”

‘Herkes kendi işiyle alakalı işlerini yapsın' diyen Dilek, “Farklı işler yapıldığı zamanda adaletli olunsun köy ayrımı, muhtar ayrımı yapılmasın. Bu yapılanları sosyal medyada paylaşıyorlar ve diyorlar ki ‘kendi özel işimiz için özel idareden silindir, greyder getirdik başta belediye başkanımız olmak üzere…' diyerek birkaç tane isim zikrediyor. Başka köyün muhtarı da bu durumu görerek bizim köye belediye başkanı müdahil oluyor diyor. Bu şekilde devam edilmesin yanlışın neresinden dönülse kardır köylerin hepsi bizimdir köy güzergâhında hizmet ederken bu hizmetleri adaletli yapalım” diye kaydetti.

AKP'Lİ ÜYE ‘ÖZÜR DİLESİN' DEDİ

MHP'li Dilek'in ardından söz alan AKP'li Baskil il genel meclis üyesi Mithat Gündüz yanlış bilgi verildiğini söyleyerek MHP'li Osman Dilek'in özür dilemesini istedi.

Gündüz, şöyle konuştu:

* Biz yaklaşık olarak üç yıldır burada çalışıyoruz burada çalıştığımız süre içerisinde bütün kararlarımız oybirliğiyle alınıyor. Az önce hatibin yaptığı açıklama beni üzdü.

* Çünkü ben Baskil il genel meclis üyesiyim ve Baskil'i temsil ediyorum. Vatandaşa yanlış bilgi vererek siyaset yapmanın hiçbir anlamı yok.

* Orada yapılan işleri yetkililer ve siyasiler uygun görmüş ki yapılıyor orada yapılan bir paylaşımı okuyup da birilerini rencide etmeninde bir anlamı yok.

* Biz Ak Parti iktidarı olarak son iki üç yıldır cumhur ittifakıyla beraber başarılı işler yapıyoruz.

* Arkadaşımı bu yaptığı itamdan dolayı ismi geçenlerden özür dilemeye davet ediyorum.

“YAPILAN İŞLER ORTADA FILDIR FILDIR DÖNÜYOR”

AKP'li Gündüz'ün ‘özür dilesin' sözüne tepki gösteren MHP'li Osman Dilek, şu ifadeleri kullandı:

* Ben burada kimseyi zan altında bırakacak bir şey söylemedim. Benim kastım oradaki muhtarla belediye başkanıdır. Kendi arkadaşımız burada il genel meclis üyesiyse orada adaletli işler yapsınlar müdahale edip siyasi bu işe bulaştırmasınlar.

* Biz Baskil'i anlattık Türkiye'yi anlatmadık. Biz Baskil'i konuştuk. Onların İl Özel İdaresinden özür dilemesi lazım çünkü oradaki köylerin işleri aksatılmıştır belgesi de mevcuttur.

* Yapılan işler ortada fıldır fıldır dönüyor. Konuşurken biraz dikkat etmek lazım hadise ortada. Buradaki il genel meclis üyelerimizle birlikte gidip oraya bakalım orada siyaset mi var hizmet mi var? Biz hizmet yok demiyoruz ama hizmette adaletsizlik yapılıyor.

* Bir muhtarı sevmiyorsan o köyü cezalandırma hakkın var mı? Bunlar yapılıyorken ondan sonra rahat rahat çık özür dile diyorsunuz siz özür dileyeceksiniz.

* Bu milletin parasını, aracını protokol yapılmadan birilerinin emrine veremezsiniz. Burası hukuk devleti” ifadelerini kullandı.

AKP ile MHP'li meclis üyeleri arasındaki tartışma meclis toplantı sonrasında da devam etti.

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