Cumhur İttifakı’nda ‘proje gideri’ kriz çıkardı

Elazığ İl Özel İdaresi MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından 25 Ocak 2021 yılında açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde yapılan proje paralarının nerelere harcandığına dair bilgi verilmediğini ileri sürdü. Dilek, “Özel İdarenin fonlardan yaptırdığı güneş enerjisi sistemi vardı. Bunun belirli bir geliri var. Bugüne kadar hangi projeyi getirdiniz? O proje üzerinden oranın hangi masraflarını karşıladınız? Soruyoruz, bunun cevabı yok." dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Özel İdaresi MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen sene açılışı gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 50 milyon olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde yapılan projelerin gelirlerinin nerelere harcandığını dair bilgi verilmediğini söyledi.

Dilek, “Oranın içtihadı, işleyişiyle ilgili bize bilgi verin. Kamuoyuna bilgi verin. Bir defa bir brifing verdiler, biz tatmin olmadık. Doyurucu bir açıklama yapılmadı. Kamuoyuna da kapalı yapıldı” dedi.

“BİRİLERİ ORADA SALTANAT SÜRÜYOR”

Gençlik Merkezi’nde Özel İdarenin fonlarından güneş enerjisi sistemi yaptırdığını belirten Dilek şunları söyledi:

*Bunun belirli bir geliri var. İpekyolu Gençlik Merkezi'nin tükettiği bir elektrik var. Kim ödüyor bunun parasını? Bugüne kadar hangi projeyi getirdiniz? O proje üzerinden oranın hangi masraflarını karşıladınız?

*Soruyoruz, bunun cevabı yok. Hangi projenin parasıyla merkezin giderlerini karşıladıklarına dair belgeleri koysunlar ortaya. Bu ülkede, bu memlekette devletin malına sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu merkez beytülmal'dir.

*Ben bugüne kadar elle tutulur bir proje görmedim. Burada zaman zaman sayın valimi çağırıyorlar, orada 3-5 metrekare alana bitki ekiyorlar. Onu da basına servis ediyorlar. Hizmet yapın.

*Keşke Elazığ'a, bölgeye yetecek kadar ürün üretip, vatandaşa, köylüye verebilseniz. Biz bununla iftihar ederiz. Ama göz boyuyorsunuz. Birileri orada saltanat sürüyor.

“ELAZIĞ'A YAPILDI DİYE SÖMÜRECEK MİSİNİZ BİZİ?”

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi için İl Özel İdaresinin 6 milyon kredi çektiğini söyleyen Dilek, şu ifadeleri kullandı;

*Adam, Gençlik Spor Müdürlüğü'nde memur. Geçici görevle buraya tayin edilmiş. Bir görevi var. Ama gidin bakın özel idarenin orayla ilgili hiçbir söz hakkı yok. Biz kendimize bir şey istemiyoruz. Bu milletin malı halka açık olacak. İnsanlar oraya girsinler, oturabilsinler, gezebilsinler, sorabilsinler.

*Yani illa belirli bir kesim insanlara mı açacaksınız orayı. ‘Ben olmasaydım bu yatırım buraya gelmezdi' diyor. Nereye gidecekti, Yunanistan'a mı yapacaktınız? Bingöl'e yapsaydınız. Bingöl de bizim şehrimiz.

*Yani Elazığ'a yapıldı diye sömürecek misiniz sonuna kadar? Böyle bir hakkınız var mı? Mülk devletimizin. Özel idare, bu millete yatırıma gidecek, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan 6 milyon TL kredi çekip bağışladı oraya.

*Spor Toto'dan geldi. DAP'tan geldi. Bunlar da devlet kurumu. Niçin bu parayı verdi? Vakfı sevdiği için mi? Elazığ'a yatırım geldiği için verdi.

“VALİ BEYE SESLENİYORUM BİZE BİLGİ VERİN”

*Burada siyasi nemalanmalar veyahut da farklı nemalandırmalara biz karşıyız. Biz bunu defalarca söyledik. Dedik ki bizim amacımız şudur, bu amacın dışına çıkıldığı zaman kamuoyunu bilgilendiririz. Ben Vali Bey'e de sesleniyorum, kaç defa da söyledik. Oranın içtihadı, işleyişiyle ilgili bize bilgi verin.

*Kamuoyuna bilgi verin. Kamuoyu bilgilensin. Bir defa bir brifing verdiler, biz tatmin olmadık. Doyurucu bir açıklama yapılmadı. Kamuoyuna da kapalı yapıldı. Açık yapın. Millet gelsin. Buranın şeffaf olması lazım. Vakıf dahi olsa şeffaf olması lazım.

*Kimin ne yaptığı bilinsin. Kimin ne görevde olduğu bilinsin. Orada kafada bir sürü soru işareti olan işler oluyor. Siz şüpheye mahal iş yaparsanız, bu bizim hatamız değil.

VAKFIN ÜYELERİ AKP’LİLERDEN OLUŞUYOR

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde ‘İpekyolu’ ismiyle kurulan vakfın mütevelli heyetinde AKP Elazığ milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Hakan Karabulut, AKP Genel Merkezinde avukat olarak çalışan bir kişi olmak üzere 5 kişilik bir yönetim oluşturulduğu ifade edilmişti.

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