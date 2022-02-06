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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tek BTP lideri Hüseyin Baş’a teşekkür etmedi

Coronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine geçmiş olsun mesajı gönderen tüm siyasi parti liderlerine teşekkür ederken bir tek BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı liste dışı bıraktı. Erdoğan’ın Baş’ı unutup unutmadığı veya bilinçli olarak mı teşekkür etmediği anlaşılmadı.

Sözcü Ankara
Yayınlanma: 17:41 - 06 Şubat 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tek BTP lideri Hüseyin Baş’a teşekkür etmedi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, corona testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

BTP lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti liderlerine teşekkür ederken bir tek BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı es geçti.

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