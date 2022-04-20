Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinden kopanlara çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

* Sözlerimin hemen başında Bursa’da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu saldırıda şehit olan infaz koruma memurumuza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ramazan, helalleşme, kucaklaşma, dargınlıkları, kırgınlıkları da giderme vesilesidir.

* AK Parti teşkilatları olarak bu kutlu ayı, önemine mütenasip şekilde ihya etmenin gayret içindeyiz. İftar buluşmalarımızla, esnaf ziyaretlerimizle, sahur programlarımızla, toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz.

KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ

*20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız.

*Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023’e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız.

*Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz.

*Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olduğu anlaşılmıştır.

MUHALEFETİN 6’LI MASA TOPLANTILARI

* Sürekli kavga eden birbirlerine çelme takan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini 2023’ü bile göremeyeceklerdir.

*Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenler daha öncekiler gibi yine kaybedeceklerdir. Türkiye’de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti’dir Cumhur İttifakı’dır.

*Son yıllarda Ramazan aylarını ya salgın, ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırıların altında yaşıyoruz.

MECLİS-İ AKSA AÇIKLAMASI

*Bu Ramazan’ı da kuzeyimizdeki kanlı savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde de Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı.

*İsrail’den görüştüğümüz her lidere Kudüs’ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik, söylüyoruz.

*Uluslararası toplumu Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz.

*Bu sorunun maiyeti ve yol açabileceği felaketler bilindiği halde kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman işin içinde başka hesaplar var demektir.

*İsrail ile siyasi – ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır.

PENÇE- KİLİT OPERASYONU

* PKK’nın üslenme ve hazırlık olarak kullandığı bölgelere kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Pençe-Kilit Operasyonu’nun amacı ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır.

* Bu harekata katılan kahraman askerlerimize başarılar diliyorum, Rabbim onları korusun.

*Şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Harekat vesilesiyle Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.

* Terör örgütlerini ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızda sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik.

*Suriye’nin bir kısmında palazlanmaya çalışan terör örgütünün başını er ya da geç ezeceğiz.

* HDP, terör örgütünün payandalığı dışında bir hükmü olmadığını ispatlamıştır. Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca varlık sebepleri de ortadan kalkacak.

“SIKINTILARIMIZIN FARKINDAYIZ, ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

*Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız var. Hepsinin farkındayız, takip ediyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Bunları da inşallah çözüme kavuşturacağız.

*Güney komşumuz Irak can imtihanını 2 milyonla, Suriye bir milyonla verdi. Şimdi Ukrayna aynı imtihanla yüzleşiyor.

*Terörle mücadelede imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık. Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar.

*Her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz.

*Türkiye’nin yarınını kurtaracak adımları atıyoruz. Hükümete geldiğimizden günden beri hep insanlarımızın gelirlerini arttırmanın peşinde olduk.

*Ne zaman bir sıkıntı ortaya çıksa ülkenin tüm imkanlarını insanlarımızın lehine seferber ettik. Salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır.

*Karadeniz’deki savaş ise küresel ekonomide yaşanmakta olan sarsıntıyı daha da derinleştirdi. Bize düşen önce birliğimize, beraberliğimize, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz.

*İnşası süren eserleri tamamlayıp hizmete açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün o muhteşem manzarası hâlâ aklımızdadır. Müjdelerimizi birer birer milletimizle paylaşıyoruz.

YUVAM HESABI AÇIKLAMASI

*Son kabine toplantısında imalat ve turizme yönelik 150 milyar liralık destek paketimizi açıkladık. Bugün de yurt dışı vatandaşlarımıza yönelik yeni uygulama haberini duyurmak istiyorum.

*YUVAM hesapları dövizlerden farklı olarak kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır.

*Yurt dışı vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanabileceği YUVAM hesabı döviz üzerinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor.

*Bu hesaplar, vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmayı sağlayacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde de yeni müjdeleri de paylaşmayı sürdüreceğiz.

İSMAİL OK AKP’YE KATILDI

*Bugün Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Allah mübarek etsin diyorum.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile iftarda buluştu