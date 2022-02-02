Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda mum, gaz lambası vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi: Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

*Türkiye’yi tamamen kendi modeliyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz.

* 2023’ün eşiğindeyiz ve Türkiye’nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini yaşıyoruz.

“KAÇACAK DELİK BULAMADILAR”

* Dün gece terör örgütü PKK’ya “Kış Kartalı” Harekatı başlattık. 3 noktada bombaladık, kaçacak delik bulamadılar.

* Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Bizim işimiz var.

* Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik. Sadece bunlarla da kalmadık.

“İKİNCİ NÜKLEER SANTRALİ DE GELİYOR”

* Güneş enerjisi santralleri, RES’ler, bunları yapan bizi ya. Sizin hayal edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük.

* Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Bizim işimiz var. Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu’ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün.

* Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik.

*Sadece bunlarla da kalmadık. Güneş enerjisi santralleri, RES’ler, bunları yapan bizi ya. Sizin hayal edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük.

EKONOMİK GELİŞMELER…

* 20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik. Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz.

*Geçtiğimiz yılı 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle kapattık. Ocak ayı ihracatımız yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.’

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