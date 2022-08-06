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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG’un direksiyonuna geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.

Yayınlanma: 18:20 - 06 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG’un direksiyonuna geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi’nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti. (İHA)

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