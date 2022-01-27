Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda "Sosyal medya mecralarında kullanılan dil, Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir" uyarısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni’ne katıldı.

“DİLİMİZE YAPILAN SUİKASTIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR”

Programda yaptığı konuşmada sosyal medya için dil kullanımı uyarısında bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

* Asırlar boyunca dilimizin musiki kudreti kazanması kelimelerimizin birer nağme alması için verilen emekler yok edilmek istendi. Hayali kurulan şey aslında ecdadın bütün izlerini silmekti.

* Aleni, bariz, aşikar, ayan, sarih, üryan, berrak kelimeleri yerine günümüzde sadece ‘açık’ kelimesini kullanmaya mahkum olmamız başka nasıl izah edilebilir? Hele sosyal medya mecralarında kullanılan dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.

* Bugün milletimizin henüz bir asır önce yazılan Mehmet Akif şiirlerini, Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini anlayamaması dilimize yapılan suikastın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Lisanımızı tehdit eden bir diğer unsur ise tabelalarda, yazışmalarda yabancı kelime kullanma hastalığıdır.

* Türkçemizi kısırlaştırma çabaları aynı zamanda onu Avrupai dillerin istilasına da müsait hale getirmiştir.Çağdaşlıklarını ve ilericiliklerini ortaya koydukları fikirlerle, eserlerle, ürünlerle değil de kullandıkları yabancı kavramlarla göstermeye çalışanları acı bir gülümsemeyle takip ediyoruz.

* İnşallah diğer mücadelelerimiz gibi dilimizi koruma gayretini de başarıyla neticelendireceğiz. Bu konuda takip edeceğimiz yol Yunus Emre’nin yoludur.

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