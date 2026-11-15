Dün, YENİ Parti’nin Kuruluş Kurultayındaydım. Coşku, heyecan ve iktidar olma hevesi delegelere, izleyicilere yansımış ve iktidar inancı alabildiğine yükselmiş. Sıkça “İktidar, iktidar” diye bağırıyorlardı. Kurultayda bulunanların tamamı daha önce CHP’de görev almış ya da bu partinin iktidara gelmesi için mücadele vermiş kişilerden oluşuyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 9 Eylül 1923’te kuruldu. O kuruluşta nasıl bir coşku, nasıl bir heyecan vardı tabi bilemiyorum. Ama, bildiğim Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, onları koruyan bir siyasi partinin kurultayıydı. O partinin kuruluşunun üzerinden 103 yıl geçti.

KIRMADAN, DÖKMEDEN

CHP geçmiş dönemlerde de kapatıldı, baraj altında kaldı, bölündü, içinden yeni partiler çıktı. Ama, o ana gövde hiç kaybolmadı. Bir gün o birleşme, bütünleşme de mutlaka olacaktır. O yüzden, YENİ Parti ve CHP’lilerin bu süreçte siyasi mücadelesi sürecektir ama birbirlerini kıracak ağır ifadelerde bulunmamaları gerekiyor.

Aslına bakarsanız, CHP’yi asıl bölen haksız, hukuksuz olduğu öne sürülen mahkeme kararları oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun vermesi gereken karar, mahkemeye bırakıldı. Yargının işleyişiyle ilgili sorunları da toplum biliyor. Partide yaşanan bölünme, yeni liderler çıkmasının yolunu açtı. Geleceğin lider kadroları kendini göstermeye başladı.

YENİ Parti Genel Başkanlığı için partiye kayıtlı üyeler geçen Pazar günü sandığa gitmişti. Üç ay gibi kısa sürede 800 bin üyeye ulaşan YENİ Parti’de, 639 bin kişinin sandığa gitmesi, Özel’e olan güveni de ortaya koydu.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

YENİ Parti’de, yeni bir dönem başlıyor. Parti, kuruluş aşamasından çıkıp, toplumun farklı kesimleriyle güçlü bağlar kurup, politikaları ve kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye hazır bir siyasi parti haline geldiğini gösterecek. Genel Başkan Özgür Özel; çalışmalar şu temeller üzerinde yükseltecek:

1- Türkiye’de halk egemenliğini, demokratik hakları ve hukuk devletini savunan siyasi mücadeleye öncülük edilecek. Demokratik değişim istemini geniş bir toplumsal çoğunluğun ortak iradesine dönüştürülecek.

2- Parti üyeleri karar süreçlerinde belirleyici olacak. Örgütlerini demokratik biçimde yöneten, şeffaf ve hesap verebilir YENİ Parti modeli, bütün kurumlarıyla hayata geçirilecek.

3- Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlara uygulanabilir çözümler sunup, YENİ Parti güçlü bir iktidar seçeneğine dönüştürülecek. İktidar olabilmek için gerekli siyasi, toplumsal ve örgütsel hazırlıklar yapılacak.

Partinin, siyasi hedefi iktidarı değiştirmenin ötesinde olmalı. Hukukun herkese eşit uygulandığı, kamu kaynaklarının toplum yararına kullanıldığı, üretimin ve refahın adil biçimde paylaşıldığı, yurttaşların karar süreçlerine katıldığı demokratik bir düzenin kurulması amaçlanıyor.

150 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ

Bugün, YENİ Parti’nin Parti Meclisi seçimi yapılacak. Genel başkan için zor bir seçim oluyor. Listeye alınmayınca gücenen, küsenler de olabiliyor. “Çarşaf liste” aslında daha demokratik. Ancak, koşullar bu kez blok liste yapılmasını gerektirdi.

Tüzükte, bir geçici madde var. Bu maddenin başında da YENİ Parti’nin, Parti Meclisi’nin 60 kişiden oluşacağı yazılı. Ancak içinde bulunan olağanüstü durum gereğince ilk genel seçimlerde, parti iktidar olana kadar üç meclisin birlikte yöneteceği yapı öngörüldü. Genel Başkan Özel, 150 kişilik Parti Meclisi oluşturulacağını da ilk kez SÖZCÜ’ye açıklamıştı. Özel, bu yönteme niçin gidildiğini şöyle anlatmıştı:

“Normal şartlarda ancak tüzüğümüzdeki bir geçici madde önergesiyle olağanüstü şartlar, olağanüstü mücadele yöntemleri gerektirdiği için parti meclisini üç sütundan, üç büyük meclisten oluşturacağız. İşte onlar:

-Milletvekili olan arkadaşlarımızdan oluşan yasama meclisi.

-Gelecekte partimizin, sorunları nasıl çözeceğini anlatan akademisyenlerden, siyasetçilerden, çok tecrübeli, liyakatli isimlerden oluşan bir yürütme meclisi. Burada gelecekte ülkeyi yöneteceğimiz kadrolar da bulunacak.

-Bir de Örgüt Meclisi olacak. O da, il örgütlerimizden, ilçe örgütlerimizden gelen isimlerden oluşacak.

SAHA SİYASETİ

Milletvekillerinden 80 kişi yasama meclisinde olacak ve Türkiye’de propaganda çalışması yapacaklar. Mecliste ve grupta görevi olmayan 80 arkadaşa, genel merkez adına propaganda görevi vereceğiz. 40 kişiden oluşan Türkiye’yi yönetecek liyakatli kadrolarımızın yanı sıra, 30 kişilik örgüt üyelerimizden oluşan meclisimiz olacak. Böylece 150 kişilik güçlü bir meclisimiz olacak.

Meclis’te, yeteri kadar milletvekilimiz olacak. Gerisi bütün Türkiye’de çalışacaklar ve saha siyaseti yapacaklar. Liyakatli kadrolarımız hem sahadaki arkadaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri ve dokümanları hazırlarken hem de kendileri salon siyaseti yapacaklar.

Yapacakları toplantılarda sanayi, ticaret, esnaf odalarında, sendikalarda, meslek kuruluşlarında hemşeri derneklerinde partimizin iktidar vizyonunu anlatacaklar. Hem sahada, hem salonda olacaklar. Örgütümüz ise tüm bu sahanın organizasyonunu ve propagandasını yapacak. Milletvekillerimiz ve partinin gelecekteki bakanları ya da üst düzey yöneticileri açısından önemli.

Bugün, o 150 kişinin kimler olduğunu öğreneceğiz. Bunun için yoğun kulisler yapıldı. YENİ Parti, yeni modellerle seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor.