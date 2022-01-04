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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘enflasyon’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki hızla almıştık, inşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız" diye konuştu.

Yayınlanma: 15:10 - 04 Ocak 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

* Türkiye’nin son 20 yıldaki 16’ncı genel seçimi olacak 2023 Haziranı’na hazırlanırken üyelerimizle irtibatımızı güçlendirmeye önem vermeliyiz.

* 2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir. Muhalefet icraatta tembel, halkımıza karşı riyakardır. Meydanlarda verdikleri sözlerin hiçbirini hatırlamazlar, hatırlatanlara saldırırlar.

* Biz ise insanımızla iç içeyiz. Biz siyaseti milletimiz için yapıyoruz. Siyaset kapısı hacet kapısı. Herkesin ilk çalacağı kapının AK Parti teşkilatları olmasından daha tabii bir şey yoktur.

* Biz her zaman teşkilatlarımıza kibri, ayrımcılığı, nobranlığı sokmamış olmakla övünen bir partiyiz. AK Partiyi temsil eden hiç kimsenin davamızın bu vasfına zarar vermeye hakkı yoktur.

* İşimiz çok olabiliri, mesuliyetimiz ağır olabilir, vaktimiz sınırlı olabilir, kişisel sorunlarımız olabilir her en olursa olsun önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz.

* Bunu başaramıyorsak o görev yerlerini boşuna meşgul etmeyeceğiz. Çünkü bu kapıda sadece siyaset kapısı değildir.

* Yaptığımız hata yol açtığımız kayıp sadece şahsımızı değil asırlara sari bayrak yarışında nöbetçisi olduğumuz davamızı da etkiler.

“DÖVİZDEKİ KÖPÜĞÜ ALDIK, ENFLASYONDAKİ KÖPÜĞÜ DE ALACAĞIZ”

* Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız.

* Kurdaki köpük gibi enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız. Kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyatlar önümüzdeki çakıllar.

ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ

* Bay Kemal’in yardımcısı çıkmış, okul öncesi eğitimini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Neymiş? Dinini öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince fiziğin f’sini

* Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değil çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin.

* Asıl gerici olan sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır.

* CHP Genel Başkanı’na soruyorum Diyanet’in görevini hakkı ile yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Artık cambazlığı sahtekarlığı bırakın.

*Yeri geldiği zaman Kur’an’a sahip çıkacaksınız yeri geldiği zaman da ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız.

* CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez, bunun bedelini ödeyecek. Çıkıp milletten Diyanet camiamızdan özür dilemelidir.

* Bunların ahlaksızlığına, edep dışı ağızlarına biz bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Her fırsatta utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş.

* Ya siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz’da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi öyle alırsınız.

* Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.

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