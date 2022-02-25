Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili, "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli, NATO daha kararlı bir adım atmalı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

*Her şeyden önce yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek doğru olmaz. Saat 17.00’de toplantımızı yapacağız. Bu toplantıda liderlerin kanaatini göreceğiz.

*Bizim bugüne kadar NATO’nun tavrı ile alakalı tavrımız biliyorsunuz çok net ve açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO’nun atması gerekirdi.

*Bu konu ile ilgili Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız görüşmeler var. NATO’nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik.

*Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek kendilerine duruşumuzu açıklayacağız.

(Ukrayna’daki Türklerin tahliyesi) Hava taşımacılığı güvenli değil, tahliyeler karadan yapılıyor.

“BOL BOL NASİHAT “

* Şu anda AB ve Batı kararlı bir duruş sergilemediler. Ukrayna’ya bol bol nasihat çekiyorlar. Atılan herhangi bir adım yok.

*Bugünkü NATO Zirvesi’nde ne gibi adım atılmalı bu konuşulacak. Bugüne kadar da bol bol nasihat çeken Batı aynı nasihatlerini sürdürüyor.

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