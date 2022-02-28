Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yanı sıra yurt içindeki gelişmelerin de görüşüldüğü kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantıda elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi ile yurt içindeki diğer gelişmeler ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPIYOR

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Sözlerime milletimizin ve tüm İslam aleminin dün gece idrak ettiğimiz mübarek Miraç gecesini tebrik ederek başlamak istiyorum. Hayatımızın hayır, hasenat, ibadet ve bereketini çoğaltması dileğiyle bir kez daha milletimizin leye-i miracını tebrik ediyorum. Dün Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın vefatının 11’inci yıl dönümüydü. Bu vesile ile merhum Erbakan hocamızı, rahmet, sevgi, minnet ve hasretle yad ediyoruz.

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