Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su indirimi için belediyelere talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyeler su tarifelerinde en az KDV kadar indirim, şartları uygun olanlar daha fazla indirim yapsın" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

*Unutulmamalıdır ki 2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır.

*Eskinin köhne devirlerine dönüş ile aydınlık geleceğe yürüyüş arasında kritik bir tercih yapacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı.

*Bugün ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemizi sağlayacak radikal bir dönüşüm hamlesinin içindeyiz. Bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz.

*Türkiye’nin önünü kesmek için hem kendi siyasi ve ekonomik güçlerini kullanıyorlar, hem de içerideki araçlarını seferber ediyorlar. 2023 bir kader seçimidir.

*Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. Ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını biliyoruz.

*Çalışanlarımız başta olmak üzere her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğunu göstermeye çalışıyoruz.

AKP’Lİ BELEDİYELERE ÇAĞRI

* AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz en ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz.

*En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.

* Vatandaşımıza su parasında İstanbul yüzde 25’in üzerinde zam talebiyle geldi. Ağırlık bizde olduğu için bunların zam talebine evet demediler.

* Vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Suya ve ekmeğe indirim getireceğiz.

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