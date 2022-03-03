ÇYDD’den zeytinlik alan tepkisi: Çevre katliamına engel olmak için tüm olanaklarımızı kullanacağız

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelen yerde madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve tesisin inşasına izin verilmesine tepki gösterdi.

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Hükümetin, madencilik faaliyetleri gerekçesiyle tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelen yerde madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve tesisin inşasına izin verilmesi yönünde yaptığı düzenlemeye bir tepki de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’nden geldi.

ZEYTİNİN ANAVATANI ANADOLU

Yapılan açıklamada, “ÇYDD olarak bu hukuksuzluğa ve çevre katliamına engel olmak için tüm olanaklarımızı kullanacağız. Öncelikle hukuka ve aykırı yönetmelik maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açacağız. Genel Merkez Hukuk Birimimiz konuyla ilgili çalışmalarına başlamıştır” denildi. Dernekten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

– Maden Yönetmeliği'nin 115. Maddesinde yapılan değişiklikle zeytinlikler madencilik faaliyetine açılmaktadır. 3573 sayılı Zeytinciliği Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Yasa hükümlerine açıkça aykırı bu düzenleme yasaya, hukuka ve kamu yararına açıkça aykırıdır. Zeytinin ana vatanı Anadolu'dur. Topraklarımızda yetişen zeytinlerimiz ulusal varlığımız; ekonomik, doğal ve kültürel zenginliğimizdir. Ağaçlarımız bizim dilediğimiz şekilde kullanacağımız mal varlığımız değildir, gelecek kuşakların bize emanetidir.

– ÇYDD olarak bu hukuksuzluğa ve çevre katliamına engel olmak için tüm olanaklarımızı kullanacağız. Öncelikle hukuka ve aykırı yönetmelik maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açacağız. Genel Merkez Hukuk Birimimiz konuyla ilgili çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.