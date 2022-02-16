Dağda kaç terörist var? Süleyman Soylu açıkladı

"Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağdaki terörist ve terör örgütüne yıllık katılım sayısını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, silahlı terör örgütlerinin aktif eleman sayısındaki düşüşe değindi:

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

– Terör örgütüne katılım yıllık 5 bin 558’den 50’ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 civarında. Tam da bu sayılara bağlı olarak başka bir şey daha oldu. Doğu ve Güneydoğu’da aynı dönemde lisanslı sporcu sayısı yüzde 139.8, tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı yüzde 98.7, üniversite öğrenci sayısı 103.8, ticaret sicile kayıtlı faal üye sayısı yüzde 91.78 arttı.

ARTIK SÜPÜRME ZAMANI

– Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık, ayağımızı basmadığımız bir santimetrekare bile bırakmayacağız. Artık süpürme zamanı. Süpürmeye başlayacağız. Söz vermeliyiz gelecek nesillerimize, Cumhuriyetin 100'üncü yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı.

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