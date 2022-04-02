Daha yaz gelmeden art arda üzen haberler! Birçok ilde yürekler ağza geldi

Türkiye'ye yaz gelmeden art arda üzücü haberler geldi. Osmaniye, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa ve Kastamonu'da çıkan orman yangınları korkuttu.

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Osmaniye’de gece saatlerinde ilçeye bağlı Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkisinde orman yangını çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere arazözlerle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yerleşim yeri yakınında çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

BİR YANGIN DAHA

Osmaniye’de bir yangın haberi daha geldi. Merkez Bahçe köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Vadi içerisinde etkisini gösteren alevlerin yerleşim yerine sıçraması engellenirken kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, yangın bölgesinde dumanlardan etkilenen yangın söndürme işçisinin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BİLECİK

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 43 iş makinesi ve 174 personelin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, “43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor” dedi.

BALIKESİR’DE 3 YANGIN BİRDEN

Balıkesir’in Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde 3 farklı noktasında orman yangını çıktı. Dün akşam saatlerinde Burhaniye’nin Pelitköy ve Karadere ile Ayvalık’ın Hacıbozlar kırsal mahallelerinde orman yangını ihbarının alınması üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Burhaniye, Gömeç Belediyeleri iş makinaları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın alanlarına sevk edildi.

Yoğun rüzgara karşın ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi ile 3 ayrı noktadaki orman yangınları, büyümeden sabaha karşı kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ettiği bölgelerde bulunan kızılçam, fıstık çamı ve bozuk makilik alandaki ağaçlar zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE

Bayramiç’in Dağoba ve Toluklar köyleri arasında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tarım arazisinde çıkan yangın, kuvvetli lodosun da etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kırklareli gibi çevre illerden gelen takviye ekipler sevk edildi.

Alevlere 50 arazöz ve 15 iş makinesinin yanı sıra orman, jandarma ve AFAD’dan yaklaşık 300 personel müdahale etti. Yangın, lodos nedeniyle geniş bir alana yayıldı, Külcüler ve Çırpılar köyü yakınlarına kadar ulaştı.

Saat 06.00 sıralarında yangın bölgesinde yağmur etkili oldu. Yangın, saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayramiç’teki orman yangınını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİLECİK

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 43 iş makinesi ve 174 personelin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, “43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor” dedi.

KASTAMONU

Doğu Çevreyolu Toklu tepe mevkiinde, yol üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.. Kent merkezinde zaman zaman hızı saatte 70 kilometreyi ulaşan rüzgar sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgede devriye halinde olan polis ekiplerinin dumanları fark edip yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, polis ekiplerinin de yardımıyla yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı. Kent merkezinin yanı başında çıkan yangın büyümeden söndürülmesi ihtimal faciayı önledi.

8 arasöz, 3 itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme tankerinin müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA

Akyazı Ballıkaya Mahallesi ve Kaynarca Kayacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Her iki ilçede de çıkan yangında toplamda 7 dönümlük yer kül olurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İZMİR VE MANİSA’DANDA ÜZEN HABER

Orman Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'nin 4 farklı noktasında orman yangınları gerçekleştiğini duyurdu.

Manisa'nın Soma ve İzmir'in Bergama ilçelerinde orman yangınlarının kontrol altına alındığı belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ve Çorum'un Kargı ilçelerinde orman yangınlarının devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA

Kütahya Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 917 nolu bölmede orman yangını çıktı. Lodos nedeni ile çıkan örtü yangını yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 adet arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı ve 1 adet pikap ile 1 adet itfaiye aracının müdahalesi ile 60 metrekare alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli lodos ve yükselen sıcaklıklar nedeni ile orman yangını riskinin yüksek olduğunu ve vatandaşların da orman alanlarında çöp bırakmamak, ateş yakmamak, ormanların yakınından geçerken sigara izmaritlerini dışarı atmamak ve anız yakmaya son vermek gibi önlemler ile dikkatli olmaları gerektiğin belirterek, en ufak bir duman gördüklerinde dahi Alo 177 yangın ihbar hattına bilgi vermelerinin kendileri ve ormanlar için büyük önem taşıdığını belirttiler.