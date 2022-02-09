Dalgaların yuttuğu Kilimli Yolu’nun faturası kesildi

Zonguldak'ta dalgaların yuttuğu Kilimli sahil yolu açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağını erkenden açıklayan AKP İl Başkan Yardımcısı ve Kilimli Koordinatörü Muammer Avcı, İl Başkanı Zeki Tosun tarafından görevinden alındı.

İsmail AKDUMAN

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22 Ocak’ta Zonguldak’a gelerek Kilimli Sahil Yolu’nun da içinde bulunduğu toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, programını İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı erkenden duyurdu. Ancak sahil yolu, açılışa günler kala şiddetli fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar nedeniyle zarar gördü.

Yolun açılış tarihine yetiştirilememesi ve kötü hava şartları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Ocak tarihindeki açılış programı da ertelendi.

AÇILIŞA BİNALİ YILDIRIM KATILDI

5 Şubat Cumartesi gününe ertelenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın corona olması nedeniyle katılamadı.

Bunun üzerine açılışı AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi. Toplu açılış töreninden 2 gün sonra Zonguldak AKP İl Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Toplantıdan sonra açıklama yapan İl Başkanı Zeki Tosun, Başkan Yardımcısı Muammer Avcı’nın görevden alındığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tosun, “Yarım asırlık tarihi projenin hayata geçmesi ile Zonguldak Kilimli arası 5 dakikaya düştü. Şehrimiz bağlantı yolları konusunda büyük değişim ile artık trafiği daha rahat olacak, yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkartmak için tüm çabamızla AK Parti ailesi olarak çalışmaya devam ediyoruz. İl Sekreter Birim Başkanlığı ve Kilimli Koordinatörlüğü görevini yürüten Muammer Avcı’nın yerine, İl Sekreteri olarak Hicran Kuru, Kilimli Koordinatörü olarak Uğur Karaaslan atanmıştır” ifadelerini kullandı.

“ZAMAN ZAMAN PARTİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR”

Görevden aldıktan sonra sessizliğini koruyan Muammer Avcı da kendisine ait sosyal medyadan açıklama yaptı.

Avcı, partisinde yaşanan değişimi, “Samimi olarak düşüncem şudur; siyasettir bu, zaman zaman parti içinde görev değişimlerinin olması normal sayılır. Bu gibi durumları daha öncede yaşadım. Biz motivasyonumuzu davamıza olan bağlılığımızdan ve liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın varlığından alıyoruz. Devletimizin imkânlarını, şehrimize getirmek noktasında ki gayretlerimize, Ak Parti İl yönetim kurulu üyesi olarak halkımıza hizmetkâr olmaya devam edeceğimi arz ederim” dedi.

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