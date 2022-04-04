Abone Ol

Damat dehşeti! 2 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da kayınvalidesinin evine giden damat kurşun yağdırdı. Kayınvalide ve baldızın öldüğü olayda 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Damat dehşeti! 2 ölü, 1 yaralı

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren F.A. belinden çıkardığı tabanca kurşun yağdırdı.

ÇOCUK AĞIR YARALI

Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan bir çocuk ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kadının cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli F.A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. İHA

Metrobüsten inen kadını ara sokağa götürüp öldürdü İlginizi Çekebilir Metrobüsten inen kadını ara sokağa götürüp öldürdü Öğrenciler okulda dehşet saçtı! Yaralılar var İlginizi Çekebilir Öğrenciler okulda dehşet saçtı! Yaralılar var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aile Çocuk Cumhuriyet damat Elazığ Esenyurt Fırat Üniversitesi intihar istanbul öğrenci okul Ordu Polis Sağlık