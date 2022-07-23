Danıştay’dan muayenehane çelişkisi

Danıştay 10. Dairesi’nin Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi hekimlerin muayenehane açmasına yönelik birbiriyle çelişkili kararları şaşkınlık yaratıyor.

Kemal ATLAN

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Danıştay 10. Dairesi, üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi statüsündeki doktorların, daha önce muayenehane açabileceği yönde karar verirken şimdi ise muayenehane açamayacakları yönde karar verdiği öğrenildi.

ÖĞRETİM ÜYELERİ TEPKİLİ

Danıştay 10. Dairesi, şimdi de üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi doktorların, muayenehane açıp açamayacağı konusuyla gündemde.

Danıştay 10. Dairesi'nin Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi hekimlerin muayenehane açmasıyla ilgili birbirinden zıt verdiği kararlar, üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi doktorların tepkisine neden oluyor.

DANIŞTAY AYNI, DAİRE AYNI, KARAR FARKLI

Tam Gün Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından serbest meslek icra etme hakkı olan öğretim üyesi statüsündeki hekimler muayenehanelerini kapatmak ile üniversitede çalışmaya devam etmek arasında tercih yapmak zorunda kalmıştı.

Danıştay, geçtiğimiz yıl emsal bir karara imza atarak, öğretim üyesi doktorların muayenehane açabileceğine hükmetmişti.

2547 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan öğretim üyelerinden serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin, mesai saatleri sonrasında serbest olarak çalışabilmeleri açısından hukuksal olarak eşit statüde olduklarına karar vermişti. Buna rağmen Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği farklı kararlar kafaları karıştırıyor.

Danıştay 10. Dairesi, daha önceki kararlarında üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi statüsündeki doktorların muayenehane açabilecekleri yönde kararlara imza atarken, yeni hiçbir kanun yönetmelik çıkmadan, şimdi ise ‘muayenehane açamayacakları' yönünde kararını değiştirmesi şaşkınlık yarattı.

“BÖYLE GİDERSE HOCA KALMAYACAK”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi doktorların muayenehane açma sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

*Sağlıkta Tam Gün Yasası ile tıp fakültelerindeki öğretim üyesi hekimlerin muayenehane açmasına getirilen yasakla ilgili mahkemelerin verdiği farklı kararlar nedeniyle birçok öğretim üyesi hekimi istifa ederek, özel sektöre geçme ya da yurtdışına göçe zorlanıyor.

*Araştırmalar gösteriyor ki, üniversitelerde ve kamu hastanelerindeki hekimler arasında bir yandan yurtdışına gidiş, bir yandan da özel sektöre geçiş hızlandı.

*2018 yılında 877 hekim kamu görevinden istifa ederken, 2021 yılında bu rakam 2 bin 514'e çıkmış.

*2012 yılında yurtdışına gitmek için belge alan hekim sayısı 60 iken, sadece 2022 Ocak ayında 197 hekim belge için başvurdu. Hekimlerimizin üniversite hastanelerinden, kamu hastanelerinden ayrılmak zorunda bırakılması kaygı verici.

*Birçok hekim tıp fakültelerimizden istifa ederek, yurtdışına gitmek ya da özel sektöre geçme noktasına gelmiş durumda.

*Bunun ortadan kaldırılması ve eşit statüdeki hekimlerin aynı uygulamaya tabi olmaları için gerekli çalışmalar derhal başlatılmalı.

*Böyle giderse tıp fakültelerinde doktor yetiştirecek hoca kalmayacak. Bu çifte standart ortadan kaldırılmalı.

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