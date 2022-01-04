Danıştay’ın kararı Efeler’i üzdü

Aydın 1. İdare Mahkemesi, geçen yılın Haziran ayında Sarı Zeybek jeotermal enerji santrali ile ilgili “ÇED olumlu” kararının iptaline karar vermişti. Danıştay 6. Dairesi Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin o kararını bozdu.

Latif SANSÜR

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Aydın 1. İdare Mahkemesi, Efeler Belediyesi’nin açtığı davada Efeler ve İncirliova ilçeleri arasındaki, Kızılcaköy, Dereağzı ile Gerenkova Mahallelerinde 54 megawatt elektrik üretecek Sarızeybek JES'ine verilen raporu iptal etti.

Yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 6. Dairesi, o kararı bozdu. Karar Efeler halkı ile çevrecileri üzdü.

DAHA KAPSAMLI BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPMALI

Bozma kararında; mahkemenin oluşturduğu bilirkişi heyetinin yaptığı incelemenin tatmin edici olmadığı, aralarında çevre, jeoloji, hidrojeoloji, ziraat, makine ve jeofizik mühendisleri ile başka dallarda da uzmanların yer aldığı yeni bir bilirkişi heyetinin mahallinde inceleme yaptırılmasının gerektiği belirtildi.

“YENİ BİLİRKİŞİLERLE DE KARARIN DEĞİŞECEĞİNİ SANMIYORUM”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yargı kararlarına saygılını olduklarını belirterek, “Önceki bilirkişi heyetinin eksik veya hatalı karar vermediği ortada. Yeni oluşturulacak bilirkişi heyetinin vereceği kararın değişeceğini sanmıyorum. Sonucun toplumun beklentileri yönünde gelişeceğine inanıyorum” dedi.

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