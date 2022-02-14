Dar gelirliler için yapılan evler depremzedelere verildi, hak sahipleri tepki gösterdi

Elazığ’da 2019 yılında merkeze bağlı Yemişlik ve Bizmişen mahallelerinde dar gelirliler için TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlar, 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik deprem sonrasında depremzedelere tahsis edildi. Sosyal konutlarda hak sahibi olmasına rağmen evlerinin depremzedelere verilmesine tepki gösteren vatandaşlar Elazığ Valiliği önünde eylem yaparak, yetkililere tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'da 2019 yılında sosyal konut projesi kapsamında Yemişlik ve Bizmişen Mahallesine dar gelirliler için konutlar yapıldı. Yapılan konutların ardından gerçekleşen kurada evler dar gelirli ailelere dağıtıldı.

Ancak 2020 yılında Sivrice merkezli meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında dar gelirli aileler için yapılan evlere depremzedeler yerleştirildi. İki senedir mağdur olduklarını ve seslerini kimseye duyuramadıklarını belirten dar gelirli aileler Elazığ Valiliği önünde eylem yaparak hak sahibi oldukları evlerinin geri verilmesini talep ettiler. Dar gelirli ailelerin eylemlerine DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal da katılarak destek verdi.

“90 METREKARE EVLERİMİZİ DEPREMZEDELERE VERDİLER”

Kendisinin AKP seçmeni olduğunu belirten Hatice Gök, “Cumhurbaşkanımızı da çok seviyorum. Onun bizimle görüşmesini istiyorum kendisine burada yapılanları anlatmak istiyoruz. Bizi çok mağdur ettiler, bizim hazır ve 90 metrekare olan evlerimizi depremzedelere verdiler. Bende bir depremzedeyim ve iki aile bir evde yaşıyoruz. Şuan bize yapılan evler çok küçük ama evler için istenen taksitler çok yüksek. Asgari ücretle geçinen bir aileyiz bu maaşla taksitleri karşılayamayız. Depremzedelere verilen evlerimizi boşaltsınlar bize geri versinler biz kendi evlerimizi istiyoruz. Depremzedelere verilen birçok ev şuanda depremzedeler tarafından kiraya verildi yada sattılar” dedi.

“ÇOK SAYIDA İNSAN MAĞDUR”

Kendi evlerinin depremzedelere verilmesinden dolayı mağdur olduklarını iddia eden Fatih Özel, “2019 yılında devletimiz bize sosyal konut projesinde hak sahibi olduğumuz konutları elimizden alıp depremzedelere vermeleri sonucunda maalesef şuanda birçok insan mağdur oldu. 2019 yılında bize tahsis edilen konut fiyatlarının en yükseği 210 bin TL'ydi ancak şu anki fiyatlar dar gelirler ailelerin karşılayamayacak bir değerdedir. Devlet yetkililerin bu konuda gereğini yapmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.

“ÇOĞU YA SATILDI YADA KİRAYA VERİLDİ”

Kendilerinin hak sahibi olmalarına rağmen depremzedelere verilen evlerin kiraya veya satılığa çıkarıldığını belirten dar gelirli vatandaş, şunları söyledi:

– Biz bu evlere yazıldığımız zaman 850 lira taksitle ödeyeceğimizi söylediler. Sayın cumhurbaşkanımız 100 bin konut projesini açıkladığı zaman bu evler bitene kadar 3+1'ler bin 100 liraydı. Evlerimizin kuraları çekildi. Bizim için yapılan evler Yemişlik'teydi bu evleri yaptılar depremzedelere verdiler. Bizde depremzedeyiz başka bir ilde yaşamıyoruz. Depremzedelere buradaki evlerin verilmesine rağmen depremzedeler bu evlere taşınmadı. Çoğu kiraya verdi ve sattı. Köylerde evi yıkılana köyde ev yapmadılar formaliteden bir rapor aldılar sonrada bizim olan evlerimizi köylülere verdiler.

– Şu anda Çatalçeşme, Bizmişen ve Yemişlik'teki evlerden oturanların yüzde 80'i köylerden gelenler. İki senedir bizi mağdur ettiler hem evlerimizden olduk hem de kira ödüyoruz. Fiyatlar şuanda 2 bin 500 ile 3 bin lira civarına çıkmış peşinatlar 40-50 bin liraya çıkarmışlar. Yazıktır bize biz emekli insanlarız 50 bin TL'yi bankadan çekip verelim ama biz banka taksitlerini mi ödeyelim, evin taksitlerini mi ödeyelim? Ne yiyip içeceğiz, valimiz bu işe bir el atsın.

“3+1 KONUTUN BEDELİ 210 BİN TL'YKEN ŞUANDA 750 BİN TL”

‘Dar gelirlere için yapılan sosyal konutlar 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında elimizden alındı' diyen bir başka dar gelirli vatandaş ise, “Elimizden alınan konutların birçoğu kiralık ve satılık. İnsan aklı almıyor. 2022 yılındayız şuanda bize tahsis edilen konutların bedellerin altında çıkılacak gibi değil bu insanlarla dalga mı geçiyorlar. 2019 yılında bana tahsis edilen 3+1 konutun bedeli 180 ile 210 bin TL arasındayken şuanda 750 bin TL'yi geçen bir maliyet var. Bu insanlarla dalga mı geçiyorlar yazık günahtır. Kaç senedir sesimizi duyuracak bir yetkili bulamıyoruz. Bu mağduriyetimizin derhal giderilmesini istiyorum artı 2019 yılında bize tahsis edilen evlerin bedelinin aynısı istiyoruz. Ülkemizde ekonomik kriz var ama bunun bedelini neden bize yansıtıyorlar bizim suçumuz nedir? Ben 210 bin TL ödeyip de evimi almam gerekirken neden 750 bin TL'ye evimi alayım benim suçum nedir?” şeklinde konuştu.

“MAĞDURLARIN SESİNİ DUYSUNLAR”

DEVA Partisi Elazığ il başkanı: Ailelerimizin seslerini duyurmalarına destek olmak için buradayız. Kendileri sosyal konut projesi kapsamında öncelerde vadedilen evlerine taşınmadan kendilerinden taksit ödemeleri talep ediliyor. Aynı zamanda peşinat miktarlarının artırılması söz konusu. Diğer taraftan da bu taksit miktarlarının ödemeyeceği seviyelere çekilmesi durumu gün yüzüne çıkmıştır. Kendileri bize ulaştılar tabi bu şartlarda bu sıkıntıların altında kalkmaları mümkün değil. Bizim burada yetkililerden ricamız yüzlerce vatandaşımızın sesini duymaları önceden vaat edildiği gibi taksit miktarlarını daha düşük seviyelere peşinatın mümkün olduğunda alt seviyelere indirilmesi diğer taraftan da ve en önemlisi evlerine taşındıktan sonra taksitlere başlamaları yönündedir. Zira arkadaşlarımız şuanda kirada oturan arkadaşlardır. Evlere taşınmadan taksitlere başlamaları halinde geçim sıkıntıları daha fazla artacaktır. Buradan kendilerine destek olduğumuz ve yetkililerin de seslerini duymalarını istiyoruz.