Dar gelirliler sokağa indi! ‘Aileler göçebe hayatı yaşıyor’

Elazığ’da 2019 yılında merkeze bağlı Yemişlik ve Bizmişen mahallelerinde dar gelirliler için TOKİ tarafından yapılan sosyal konutların 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik deprem sonrasında depremzedelere tahsis edilmesiyle mağdur olan yüzlerce hak sahibi bir kez daha seslerini yetkililere duyurmak için sokağa çıktı. Eylemciler, "Hakkımız olan evleri geri verin. Eşit şartlar hakkımız" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da 2019 yılında sosyal konut projesi kapsamında Yemişlik ve Bizmişen Mahallesine dar gelirliler için konutlar yapıldı.

Yapılan konutların ardından gerçekleşen kurada evler dar gelirli ailelere dağıtıldı. Ancak 2020 yılında Sivrice merkezli meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında dar gelirli aileler için yapılan evlere depremzedeler yerleştirildi.

İki senedir mağdur olduklarını ve seslerini kimseye duyuramadıklarını belirten dar gelirli aileler Öğretmen Evi önünde toplanarak hak sahibi oldukları evlerinin geri verilmesini talep ettiler.

“AİLELER GÖÇEBE HAYATI YAŞIYOR”

Toplanan aileler adına konuşan Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, binlerce ailenin mağdur edildiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı;

*2019'un sonu Aralık itibariyle gerek TOKİ sayfasından gerekse derneğimiz adına bilgilendirme yaparak 2+1 isteyenler 500 TL, 3+1 ev isteyenler ise bin TL yatırarak Yemişlik'te ve Bizmişen'deki sosyal konutlar için müracaat yapabileceklerini söyledik.

*4 bine yakın kişi evlere müracaat etti. 24 Ocak'ta 2020 yılında meydana gelen depremden sonra yaralarımızın sarılması için devletimiz yanımızda oldu. 1 Haziran 2021 yılında evlerin kuraları çekildi ve bin 250 kişi hak sahibi oldunuz.

*O gün bin 250 kişi olan konut sonradan bin 306'ya çıktı bugünkü haberlerde bin 164 olarak açıklandı. O günkü şartlarda 2+1 evlerimiz 85 metrekare olacak, 3+1 evlerimiz 120 metrekare olacak. 2+1 evler 900 ile bin 100 arasında 3+1'lerin ödemeleri ise bin 200 ile bin 700 arasında olacaktı.

*2+1'lerin peşinatları en yüksek 12 bin ile 17 bin arasında 3+1'lerin peşinatları ise 27 bin TL civarında olacaktı. Ama depremden sonra bu konutların teslim edilmesini beklerken bizlere danışılmadan depremzedelere evlerimiz verilmedi.

*En fazla mağdur olan insanlar bugün burada toplananlardır. Aradan iki yıl evler yapılmadı çoğunuz konteynerde, çadırlarda ve göçebe hayatı yaşıyorsunuz.

“SİZİN İŞİNİZİ CUMHURBAŞKANI ÇÖZER BİZİM BİR YETKİMİZ YOK”

Yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için ilin milletvekilleriyle görüştüklerini belirten Gür, şunları söyledi;

*On gün baba evinde on gün kayınbaba evinde kalıyorsunuz. Eşlerinizle çocuklarınızla bir gün rahat bir yemek yeme fırsatı bulamadınız. 23 Şubat'ta bu evlerin kat kuralarının çekileceği haberi geldi bizlere bizlerde sizleri bu konuda bilgilendirdik.

*Ödemeleri gören üyeler bu duruma isyan etti milletvekilleriyle görüştüm. CHP Milletvekili Gürsel Erol Bey bu sorunu tek cumhurbaşkanı çözer bizim bir yetkimiz yok dedi.

*Bugün 2 bin 500 lira alan bir emekli veya 4 bin 250 TL alan bir asgari ücretli bu ödemeyi nasıl yapacak?

*Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz bizlerin konut taksitlerini ödeyebileceğimiz makul bir fiyata çekilmesini talep ediyoruz.

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