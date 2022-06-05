Dar gelirlinin pazar mesaisi: Ucuz şeker kuyruğu

Gaziantep’te piyasada 100-120 TL arasında satılan 5 kilo toz şekerin 55.50 TL’ye satıldığı tanzim satış mağazasında kuyruk oluştu.

Ahmet KAYA

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki tanzim satış mağazasına az miktarda toz şeker geldiğini ve piyasa fiyatının neredeyse yarısına satılacağını duyan dar gelirli vatandaşlar pazar ve tatil günü olmasına rağmen sabahın erken saatinde, daha mağaza açılmadan sıraya girdi.

Her birisinde 5 kiloluk 120 torba toz şeker olmak üzere, 240 paket 5 kiloluk şekerin indirildiği iki palet şeker, 1 saat gibi kısa bir sürede tükendi. Mağaza görevlileri, vatandaşlara en fazla birer paket almaları uyarısında bulunup daha fazla miktarda satış yapmadı.

Şahinbey Belediyesi Meclisi'nin CHP'li Üyesi Hasan Şencan, sosyal medya hesabından ucuz şeker kuyruğunu, “Gaziantep'te Pazar günü insanlar ailesi ile mutlu bir Pazar kahvaltısı yapması gerekirken, ucuz şeker kuyruğundalar. Eserinize bakın” yorumuyla paylaştı.

Meclis Üyesi Uğur Kalkan da, ucuz şeker kuyruğuna sosyal medya hesabından, “Nurdağı'nda Pazar günü sabahın erken saatinde 5 kilo ucuz şeker alabilme kuyruğu. Neyi kınadıysanız aynısını, hatta daha fazlasını bu ülkeye yaşattınız” yorumu yaptı.

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