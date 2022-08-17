Daracık kuyuda 4 saat mahsur kalan Aybars taburcu oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düştüğü, içerisinde az miktarda su bulunan 45 santim genişliğindeki 3 metrelik sondaj kuyusundan, ekiplerin yan tarafa açtığı çukurdan ulaşıp 4 saat sonra kurtardığı Aybars Çakır (2), tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Nazlı Çakır (35), "Bir anda 'anne' diye bir ses duydum. Çocuğumu gördüm, üstteydi. Zaman geçtikçe kuyuda dibe batmaya başladı. Sonra ekipler geldi, kurtardı. Çok mutluyum" dedi.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Kendilerine ait zeytinlikte kardeşleriyle oynayan Aybars Çakır, 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Aybars’ın çığlıklarını duyan Orhan ve Nazlı Çakır çifti, oğullarının içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.

ZAMANLA YARIŞAN EKİPLER, TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Ekipler, küçük çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, kuyunun yanına iş makinesiyle çukur açmak için çalışma başlattı. Kuyunun dar olması nedeniyle ekipler hem zamanla yarıştı hem de oluşabilecek bir göçük nedeniyle küçük Aybars’ın zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüttü.

ÇUKURDAN KUYUYA DELİK AÇILDI

Çalışmalar sırasında bir yandan da Aybars’a seslenerek konuşmasını sağlayan ekipler, kısa sürede Aybars’ın bulunduğu derinliğe kadar çukuru kazdı. Ekipler, çukurdan da kuyuya delik açarak 4 saat sonra küçük Aybars’a ulaştı.

Sedyeye alınan küçük Aybars, halatla yukarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aybars Çakır, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kolunda ve alnında hafif sıyrıklar oluşan Aybars, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

‘ALLAH KİMSEYİ EVLAT ACISIYLA SINAMASIN’

Oğlunu kuyuda görünce büyük korku yaşadığını dile getiren Orhan Çakır, “Allah hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Çocuğumun kurtarılmasında emeği geçen tüm köylümüz, kurumlara teşekkür ederim” dedi.

Aybars’ın kuyuya düşmesinin ardından zaman geçtikçe dibe doğru battığını görünce paniklediğini söyleyen Nazlı Çakır ise “Aybar kardeşleriyle beraber oynuyorlardı. Bir anda ‘anne’ diye bir ses duydum. Çocuğumu gördüm, üstteydi. Zaman geçtikçe kuyuya batmaya başladı. Sonra ekipler geldi, kurtardı. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK ZOR BİR OLAYDI’

İlyaslar Mahallesi Muhtarı Faruk Yayla da “Olay 19.30 sıralarında gerçekleşti. Bana 19.50 sıralarında söylendi. İhbar üzerine bölgeye devletimizin tüm birimleri gelerek kurtarma çalışmalarına başladık. 4 saat sonra çocuğu olduğu kuyudan çıkarmayı başardık. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çok zor bir olaydı. Allah kimseye yaşatmasın” diye konuştu. (DHA)

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