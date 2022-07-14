Datça yangını sürüyor

Datça’da dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına gün ağarmasının ardından 27 helikopter ve 12 uçakla yeniden müdahale başladı.

Sozcu.com.tr

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Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişini durdurdu.

Yaklaşık 600 hektar alanda etkili olan orman yangını için sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun bir müdahale başladı. Havadan 12 uçak ve 27 helikopter yanan saha üzerine sürekli sorti yaparak su atmaya başladı.

Skorsky helikopterlerinin yanında 1 amfibik CL-215, 1 Antonov-32 tanker uçak ve 3 adet Air Tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere yoğun duman kaplı alanlara su atıyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini azaltması ile bölgede alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Yanan sahalarda alev görünmezken, yoğun duman örtüsü ile kaplanan alanda hem havadan, hem karadan müdahale sürüyor.

2 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amacıyla Datça- Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verdi.

GECE GÖRÜŞE SAHİP HELİKOPTERLER KULLANILDI

Dün gece bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına gece görüşe sahip iki helikopterin de katıldığını açıkladı. Bakan Kirişçi, ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğunu belirtti.

Hem karadan hem de havadan alevlerle mücadelenin sürdüğü orman yangınında askerlerin boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tuttuğu görüldü.

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